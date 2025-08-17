Syn Przybylskiej jak jej kopia! Internauci w szoku po nagraniu Bieniuka

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-17 9:27

W sieci pojawiło się krótkie nagranie Jarosława Bieniuka, na którym emerytowany piłkarz wybiera się na wesele w towarzystwie swojego 19-letniego syna. Internauci od razu zwrócili uwagę na Szymona. Większość fanów nie ma wątpliwości, że młody Bieniuk to wierna kopia swojej mamy, Anny Przybylskiej.

Śmierć Anny Przybylskiej wstrząsnęła nie tylko światem show-biznesu, ale także tysiącami jej fanów, którzy do dziś wspominają ją z ogromnym sentymentem. Choć od tego dnia minęło już ponad 10 lat, pamięć o aktorce wciąż żyje, przede wszystkim dzięki jej rodzinie. Oliwia, Jan i Szymon dorastali na oczach opinii publicznej, a każde ich pojawienie się w mediach wywołuje niemałe emocje. Teraz na pierwszy plan wysunął się 19-letni syn Bieniuka, który coraz śmielej stawia swoje kroki w świecie mody i show-biznesu.

Syn Przybylskiej wygląda, jak jej kopia!

Kilka dni temu Jarosław Bieniuk opublikował na Instagramie krótkie nagranie, na którym wraz z synem szykuje się na wesele znajomych. Obaj panowie wystąpili w eleganckich garniturach, a całość zarejestrowała Oliwia Bieniuk. Na filmie widać, jak były piłkarz żartobliwie komentuje sytuację, podpisując materiał słowami: "Ojciec to jedyny mężczyzna, który z dumą stoi w cieniu swojego syna. Filmik niepozowany by Oliwia Bieniuk. P.S Wracamy z Żabki".

To właśnie Szymon przyciągnął największą uwagę internautów. Fani od razu zauważyli, że 19-latek nie tylko wygląda jak kopia Anny Przybylskiej, ale także odziedziczył po niej wyjątkowy urok i naturalną charyzmę. Pod postem Bieniuka zaroiło się od komentarzy: "Cała mama!", "Kurczę, przecież to wypisz, wymaluj Anka!", "Ma charyzmę jak mama, niesamowite" - pisali zachwyceni obserwatorzy. 

Szymon od pewnego czasu planuje swoją przyszłość poza granicami Polski. Niedawno w rozmowie z Plejadą zdradził, że po maturze zamierza wyjechać do Amsterdamu, gdzie rozpocznie studia. Jak podkreślił, decyzja była przemyślana, a samo miasto urzekło go podczas dni otwartych. Choć 19-latek próbował już swoich sił na wybiegu, jego ambicje sięgają znacznie dalej niż kariera modela.

