Syn Przybylskiej jak jej kopia! Internauci w szoku po nagraniu Bieniuka

Śmierć Anny Przybylskiej wstrząsnęła nie tylko światem show-biznesu, ale także tysiącami jej fanów, którzy do dziś wspominają ją z ogromnym sentymentem. Choć od tego dnia minęło już ponad 10 lat, pamięć o aktorce wciąż żyje, przede wszystkim dzięki jej rodzinie. Oliwia, Jan i Szymon dorastali na oczach opinii publicznej, a każde ich pojawienie się w mediach wywołuje niemałe emocje. Teraz na pierwszy plan wysunął się 19-letni syn Bieniuka, który coraz śmielej stawia swoje kroki w świecie mody i show-biznesu.

Syn Przybylskiej wygląda, jak jej kopia!

Kilka dni temu Jarosław Bieniuk opublikował na Instagramie krótkie nagranie, na którym wraz z synem szykuje się na wesele znajomych. Obaj panowie wystąpili w eleganckich garniturach, a całość zarejestrowała Oliwia Bieniuk. Na filmie widać, jak były piłkarz żartobliwie komentuje sytuację, podpisując materiał słowami: "Ojciec to jedyny mężczyzna, który z dumą stoi w cieniu swojego syna. Filmik niepozowany by Oliwia Bieniuk. P.S Wracamy z Żabki".

To właśnie Szymon przyciągnął największą uwagę internautów. Fani od razu zauważyli, że 19-latek nie tylko wygląda jak kopia Anny Przybylskiej, ale także odziedziczył po niej wyjątkowy urok i naturalną charyzmę. Pod postem Bieniuka zaroiło się od komentarzy: "Cała mama!", "Kurczę, przecież to wypisz, wymaluj Anka!", "Ma charyzmę jak mama, niesamowite" - pisali zachwyceni obserwatorzy.

Szymon od pewnego czasu planuje swoją przyszłość poza granicami Polski. Niedawno w rozmowie z Plejadą zdradził, że po maturze zamierza wyjechać do Amsterdamu, gdzie rozpocznie studia. Jak podkreślił, decyzja była przemyślana, a samo miasto urzekło go podczas dni otwartych. Choć 19-latek próbował już swoich sił na wybiegu, jego ambicje sięgają znacznie dalej niż kariera modela.

