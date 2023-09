Szalona noc Marcina Hakiela. Tańce w środku nocy i techno impreza! Nie uwierzycie, czym się wspomagał. ZDJĘCIA

To, co Ścibakówna i Englert wyprawiali na osłach, rozwścieczyło internautów! Nawet Kayah im dopiekła

Marcin Hakiel po rozwodzie z Kasią Cichopek (41 l.) i po zakończeniu kilkumiesięcznej relacji z tajemniczą Dominiką, zamierza pozostać singlem i korzystać ze swojej słodkiej wolności. Opiekę nad dziećmi razem z byłą żoną podzielili po połowie, więc ostatnio Marcin mógł wyrwać się z domu i skorzystać z ostatnich ciepłych dni wakacji.

Tak imprezuje Marcin Hakiel

W nocy z niedzieli na poniedziałek nogi poniosły go do popularnego klubu w samym centrum Warszawy. Marcin był sam i.. świetnie bawił się w swoim towarzystwie. Bity głośnej muzyki techno sprawiły, że pląsał na parkiecie jak szalony. I choć już od dawna było ciemno, włożył nawet okulary przeciwsłoneczne, które pasują do takiego stylu muzyki. Kilka dziewczyn zagadywało przystojnego tancerza, ale on zamieniał z nimi kilka grzecznościowych słów i nadal bawił się sam.

W pewnym momencie imprezy Marcin Hakiel wyraźnie zaczął opadać z sił. Wyszedł do pobliskiej budki po zapiekankę, a gdy wrócił do klubu kupił sobie napój energetyczny, dzięki któremu znów miał siłę, by tańczyć. Jak widać, można się bawić bez alkoholu. Marcin to potrafi.

Zobaczcie w naszej galerii, jak bawi się Marcin Hakiel.

