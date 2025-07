Szara eminencja polskiego show-biznesu urodziła dziecko w wieku 15 lat. Dziś jej syn jest mężem Anny Karczmarczyk

Anna Karczmarczyk i Pascal Litwin poznali się, gdy aktorka brała udział w programie "Taniec z Gwiazdami" w 2016 roku. Jej przyszły mąż w Polsacie pracuje jako producent. Występ w tanecznym show zakończył się wielkim sukcesem Anny Karczmarczyk. Zgarnęła Kryształową Kulę, ale najważniejsze było to, że poznała miłość swojego życia. Po kilku miesiącach "chodzenia" Pascal Litwin oświadczył się partnerce, a w 2018 roku odbył się ich ślub. Cztery lata temu Anna Karczmarczyk i jej mąż zostali rodzicami. Mało kto wie, że teściową aktorki i matką producenta jest znana menedżerka gwiazd - Katarzyna Litwin. Współpracowała ona m.in. z Korą, Kombii czy O.N.A. O wokalistce zespołu Maanam mówiła, że jest dla niej jak matka. Co ciekawe, menedżerka, zwana przez niektórych szarą eminencją polskiego show-biznesu, sama została mamą w bardzo młodym wieku.

O swojej nietypowej młodości Katarzyna Litwin opowiadała w dramatycznej rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". Najpierw na świat przyszedł brat Pascala. Przyszły mąż Anny Karczmarczyk urodził się dwa lata później. Jego mama była jeszcze wówczas niepełnoletnia. W międzyczasie Katarzyna Litwin wzięła ślub ze starszym o 10 lat mężczyzną. Potem się z nim rozwiodła. Kiedyś o swoich doświadczeniach opowiedziała Pascalowi.

Usiadłam i zaczęłam mówić, co przeżywałam, kiedy w wieku 15 lat byłam w ciąży, jak do tego doszło, co wtedy czułam, z jakimi demonami walczyłam. O tym, że myślałam, że jestem kochana i świadomie kocham mężczyznę, który jest ojcem chłopców, a to była relacja dziecka z dorosłym. Poza tym nie można wybierać kogoś na całe życie w wieku 15 lat tylko dlatego, że straciło się z nim dziewictwo. Mówiłam o swoich przeżyciach, kiedy z wielkim brzuchem szłam ulicą, wsiadałam do autobusu, jak ludzie patrzyli na mnie w kościele. O swojej mamie mówiłam, że miała żal, pretensje, że ją rozczarowałam. O krzykach, lamentach i groźbach, że jak mojej babci się coś stanie, to do końca życia mi tego nie wybaczą, że Bóg mnie pokarze. O wstydzie całej rodziny. Przytłaczające i dramatyczne dla 15-letniego dziecka