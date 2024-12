To będzie ich rok! Ujawniamy tajne plany gwiazd. Co szykują Doda, Agata Kulesza, Robert Więckiewicz, Sanah i inni?

Podróżujący przez warszawskie lotnisko Chopina byli niedawno świadkami niezwykłego wydarzenia, które z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci. W krótkim spontanicznym występie zaprezentował się im Jakub Józef Orliński - jeden najciekawszych artystów operowych młodego pokolenia. Polak o wyjątkowym głosie zaśpiewał do akompaniamentu Emilio Piano - francuskiego muzyka, który słynie z tego typu performance'ów.

Zobacz też: Polak wystąpił podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich. O 33-latku mówi cały świat!

Niespodzianka w sercu Warszawy - Jakub Józef Orliński i Emilio Piano

Występ odbył się niespodziewanie w jednej z głównych hal lotniska, przy fortepianie udostępnionym dla pasażerów. Emilio Piano, znany z zamiłowania do spontanicznych występów w miejscach publicznych, został "zaczepiony" przez jednego z pasażerów. Niespodziewanie podszedł do niego młody mężczyzna i poprosił o zagranie... "Vedro con mio diletto" Vivaldiego. To, co stało się po chwili, sprawiło, że lotnisko zamarło. Jakub Józef Orliński swoim anielskim głosem wypełnił halę, a subtelny akompaniament Emilio Piano podkreślił emocjonalną głębię utworu. Przechodnie zatrzymywali się, wyciągali telefony i nagrywali występ, który wkrótce trafił do sieci, zyskując tysiące wyświetleń w ciągu zaledwie kilku godzin.

Dziś spotkałem Jakuba Józefa Orlińskiego na lotnisku w Warszawie. Okazuje się, że jest on jednym z najsłynniejszych kontratenorów na świecie!!

- Emilio nie krył zdziwienia, a wielu podróżnych... wzruszenia.

Fani zachwyceni spontanicznym koncertem na lotnisku Chopina

Pełne zachwytu komentarze zalały także media społecznościowe:

Po prostu KOCHAM to wszystko!!! To cudowne, że ludzie po prostu chcą dzielić się radością muzyki. Widzimy to na waszych twarzach.

Umarłbym, gdyby ten facet podszedł do mnie i poprosił, żebym dla niego zagrał – to jeden z moich ukochanych wokalistów

Dziękuję Bogu, że obdarzył niektórych ludzi takimi głosami. Tak właśnie brzmią głosy aniołów. Chcę w to wierzyć i jestem wdzięczny, że żyję i mogę się tym cieszyć.

Wielu fanów Orlińskiego podkreślało, że to właśnie jego otwartość i naturalność sprawiają, że jest tak wyjątkowym artystą. Emilio Piano, znany z łamania barier między sztuką a codziennością, również zdobył serca publiczności dzięki swojej inicjatywie. Spotkanie Orlińskiego i Emilio Piano to dowód na to, że muzyka łączy artystów z różnych światów. Jakub Józef Orliński i Emilio Piano pokazali, że muzyka nie zna granic ani podziałów.

Sprawdź też: Utalentowany Polak zachwycił na otwarciu IO. "Nie mogłem się tym z nikim podzielić"

Światowa kariera Jakuba Józefa Orlińskiego

Jakub Józef Orliński to artysta, który w ciągu kilku lat swojej kariery zdobył międzynarodową sławę i uznanie jako jeden z najlepszych kontratenorów swojego pokolenia. Jego osiągnięcia w świecie muzyki klasycznej oraz zdolność do łączenia tradycji z nowoczesnym podejściem sprawiają, że jest postacią niezwykle inspirującą i unikalną.

Jakub Józef Orliński jest kontratenorem, co oznacza, że śpiewa w niezwykle rzadkiej i wymagającej technice głosu męskiego, obejmującej rejestry altowe lub sopranowe. Jego głos charakteryzuje się ciepłym brzmieniem, doskonałą techniką i zdolnością do przekazywania emocji w sposób poruszający serca słuchaczy. Jego specjalnością jest muzyka barokowa, szczególnie dzieła Georga Friedricha Händla, Antonio Vivaldiego czy Claudia Monteverdiego. Dzięki pełnym emocji interpretacjom zyskał miano jednego z najlepszych wykonawców tego repertuaru.

Jakub Józef Orliński zadebiutował w 2017 roku w Glyndebourne Opera Festival w operze Händla Rinaldo. Jego występ był szeroko komentowany przez krytyków, którzy podkreślali nie tylko jego umiejętności wokalne, ale także zdolności aktorskie. Od tamtej pory występował na największych scenach świata, w tym:

Royal Opera House w Londynie,

Metropolitan Opera w Nowym Jorku,

Opéra National de Paris,

Teatro Real w Madrycie.

Kim jest Emilio Piano?

Emilio Piano, właściwie Emil Reinert, to francusko-niemiecki pianista i twórca internetowy, znany z interpretacji popularnych utworów muzycznych oraz spontanicznych występów w miejscach publicznych, takich jak supermarkety czy ulice Paryża. zdobył szerokie grono odbiorców w mediach społecznościowych, zwłaszcza na platformie TikTok, gdzie jego profil @emiliopiano obserwuje ponad 11 milionów osób, a jego filmy zdobyły łącznie ponad 230 milionów polubień.