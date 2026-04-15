Szokujące wyznanie w "Królowej Przetrwania. Natalisa wprost o "du**" Dody i swoim biseksualizmie

Agnieszka Grzelak wraca do programu. Kogo wybrała?

Agnieszka decyzją Natalii wróciła do programu. Okazało się, że musiała jednak wybrać uczestniczkę, na której miejsce wróci. Tym sposobem z programu odpadła Maja Rutkowski.

- Moją strategią jest osłabienie statku matki. Jak osłabię statek matkę, to osłabię całość - powiedziała Agnieszka.

Wywołało to spore zaskoczenie wśród różowej drużyny. Dziewczyny nie spodziewały się, że postawi ona na tak silną uczestniczkę.

Wodne zadanie i nietypowa nagroda

Już wcześniej zapowiadano, że kolejna konkurencja odbędzie się właśnie przy wodospadzie. Uczestniczki musiały tam samodzielnie dotrzeć. Potem musiały spuścić się one w dół. Nagrodą okazał się nowy luksusowy camp nad rzeką. Każda dziewczyna za zejście w dół dostała punkt, a za wygranie z konkurentką - kolejny punkt. Całość pilnował Dariusz Pachut. Pokazał on też dziewczynom, jak należy zejść po skałach.

- W moim świecie nie ma "nie dam rady", ale tu był paraliżujący strach - powiedziała Karolina Pajączkowska.

Iza nie chciała początkowo zjeżdżać. Nie umie pływać i nie ukrywała, że obawia się o swoje życie. Nie chciała brać w tym udziału, ale przekonał ją do tego Darek Pachut.

Panie zjeżdżały w następujących parach

Ilona - Monika; wygrała Monika;

Karolina - Dominika; wygrała Karolina;

Natalia - Iza; wygrała Natalia;

Nicol - Sofia; wygrała Nikol;

Agnieszka - Mała Ania; wygrała Agnieszka;

Nowy luksusowy camp wygrała drużyna różowa i to one wygrały luksusowy camp. Małgorzata Rozenek-Majdan nie ukrywała swojej dumy z uczestniczek. Według niej każda wykazała się odwagą, że zjechały z takiej wysokości.

Wyznanie Natalisy i poruszenie Agnieszki

Przed kolacją Agnieszka postanowiła wyjaśnić pewne tematy z dziewczynami. Nie ukrywała tego, że poczuła się zraniona przez inne. Nie mogła pojąć tego, jak została potraktowana i nikt tego nie poczuł, co ona.

Co ciekawe, Natalisa postanowiła podzielić się zaskakującym wyznaniem.

- Jak miałam 5 lat, to wpisałam w internet "Du** Dody". A on był z Dodą, była spina itp. Nie wiem, skąd to się wzięło. Kiedyś byłam fanką Dody [...] Nie wiedziałam, czym jest biseksualność, nie rozumiałam początkowo tego. Na studiach w Warszawie poznałam dziewczynę, ona mi się spodobała, ja jej. Było wow - powiedziała Natalisa.

Dziewczyna śmiała się nawet, że może podoba się Karolinie, bo czasami tak na nią zerka, że o tym myśli.

Dariusz Pachut i kolacja z Karoliną

Wejście Dariusza na kolację z dziewczynami wprawiło je w niezwykle dobry nastrój. Szczególnie zadowolona była Karolina, która nie ukrywała swojego zainteresowania Darkiem. Zawstydziła się, gdy oddał jej chusteczkę. W drodze powrotnej odwiedził na chwilę zieloną drużynę, aby z nimi porozmawiać.

- Gdy cię zobaczyłam, to "Jezus Maria". Nie chcę tego mówić na głos. Ciągnie się to za mną. To, co spotkało mnie kilkanaście lat temu, spowodowało we mnie upadek poczucia mojej wartości - powiedziała Monika Jarosińska na jego widok.

Kobieta nie ukrywa, że sporo przeszła przez zamieszanie z wokalistką. Musiała na jakiś czas wyjechać z kraju i to wszystko za nią dalej się toczy.

- Trzeba pamiętać, że to, co nas spotyka, jest zawsze lekcją. Jeżeli będziemy to powtarzać, to jest głupota. Stajemy się lepsi i idziemy do przodu, albo nie - powiedział Pachut.

Wizyta Gosi Rozenek-Majdan o szykujące zadanie

Oba campy postanowiła odwiedzić Gosia Rozenek-Majdan. Poprosiła dziewczyny o to, aby oceniła pozostałe uczestniczki.

- Poproszę was o szczerość. Skala jest od 1 do 5 - powiedziała Małgorzata.

Zachęciła do szczerości nie tylko wobec siebie, ale również pozostałych teamów. Nie wiadomo na razie, jak te odpowiedzi zostaną wykorzystane. Dopiero podczas kolejnej konkurencji uczestniczki dowiedziały się, jakie są konsekwencje.

Całość gry będzie pokazana dopiero w 8. odcinku.

