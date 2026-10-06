Szokujący wygląd Dominiki Rybak. Gwiazda reality show ma złamany nos!

Starcie Dominiki Rybak na Fight Mode 2

Dla niektórych Dominika Rybak to przede wszystkim gwiazda programów rozrywkowych, inni kojarzą ją głównie z klatki. Po triumfie w produkcji "Królowa przetrwania", celebrytka powróciła do treningów i sportów walki. 3 października wystąpiła w Legionowie na gali Fight Mode 2, mierząc się z Anną Andrzejewską. Eksperci i fani zgodnie twierdzą, że widowisko dostarczyło gigantycznych emocji i było niesamowite. W mediach społecznościowych chwalono ich umiejętności. Finalnie triumfowała Andrzejewska, ale pokonana nie kryła satysfakcji ze swojej postawy. Panie szybko się pogodziły, o czym świadczy wspólne zdjęcie opublikowane przez Rybak. Z wpisu jasno wynikało, że obie darzą się ogromnym szacunkiem po twardej, fizycznej rywalizacji.

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Poważne obrażenia Dominiki Rybak

Mimo ogromnej dumy z zaprezentowanego poziomu sportowego Dominika Rybak mierzy się teraz ze bolesnymi skutkami starcia. Gwiazda internetu poinformowała o złamaniu nosa, szczerze przyznając, jak uciążliwa jest dla niej codzienna rekonwalescencja.

Desperackie pytanie do osób, które kiedykolwiek miały złamany nos. Jak długo oczy wracają do ustawień fabrycznych? Mnie już tak wk...ia ograniczone pole widzenia.

W sieci można zobaczyć wstrząsające ujęcia zmasakrowanej twarzy. Wyraźnie widoczna jest duża opuchlizna oraz zasinienia. Wygląda na to, że przed influencerką żmudny i przedłużający się proces leczenia.

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Kim jest Dominika Rybak? Kariera

Dominika Rybak, urodzona w 2003 roku, to uznana twórczyni internetowa, tiktokerka i zawodniczka specjalizująca się w galach typu freak fight. Swoją rozpoznawalność zawdzięcza naturalnemu sposobowi bycia, humorystycznym materiałom oraz milionowej społeczności na platformie TikTok. W swojej karierze wzięła udział w projektach takich jak Prime MMA czy FAME MMA, odnosząc sukcesy. Największą popularność zyskała jednak wygrywając trzecią odsłonę telewizyjnego hitu "Królowa przetrwania". Charakteryzuje ją odwaga, duży dystans do własnej osoby i pasja do mieszanych sztuk walki.

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