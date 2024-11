Sztuczna inteligencja stworzyła "nową" Martynę Wojciechowską. Natychmiastowa reakcja dziennikarki: "Mnie to przeraża"

Martyna Wojciechowska to polska dziennikarka, podróżniczka, pisarka i prezenterka telewizyjna, która zdobyła serca widzów swoją autentycznością, charyzmą i pasją do eksploracji świata. Znana z programu "Kobieta na krańcu świata", Wojciechowska dokumentuje historie kobiet z różnych kultur, podkreślając ich odwagę i siłę w codziennych zmaganiach. Jednak jej praca wykracza poza podróże – Martyna od lat aktywnie wypowiada się na tematy dotyczące samoakceptacji, naturalności i presji związanej z poprawianiem urody, będąc jednocześnie dla wielu kobiet wzorem autentyczności.

Martyna Wojciechowska docenia prawdziwe piękno i różnorodność

Martyna Wojciechowska wielokrotnie mówiła w wywiadach o znaczeniu akceptacji samego siebie i swojego wyglądu. Podkreśla, że każdy człowiek, a szczególnie kobiety, powinien czuć się dobrze we własnej skórze i mieć prawo do wyrażania siebie w sposób, jaki mu odpowiada. W czasach, gdy media społecznościowe promują nienaganny, często poprawiany wygląd, Wojciechowska reprezentuje stanowisko bardziej autentyczne i zrównoważone. W swoich wystąpieniach publicznych i postach na mediach społecznościowych zachęca do życia w zgodzie z własnym ciałem, podkreślając, że piękno tkwi w różnorodności, a niedoskonałości są czymś zupełnie naturalnym.

Zobacz też: Chora Martyna Wojciechowska pokazała twarz z bliska! Leczy się specjalnym rosołem

"Idealna" Martyna Wojciechowska nie istnieje

Dlaczego więc dziennikarka wrzuciła na Instagrama swoje idealne, wygenerowane przez sztuczną inteligencję "fotografie"? Oczywiście, by zwrócić uwagę na problem, który systematycznie przybiera na sile.

Mam 50 lat, jestem świadoma swojej wartości, a te grafiki i tak nie przeszły w mojej głowie niezauważone. Przez sekundę się zastanawiałam, czy to prawda o mnie, a potem, że w sumie mogłabym mieć takie szczupłe nogi. Hmm. Twarz nastolatki, nieskazitelna skóra, bujne włosy, figura taka, jakiej nigdy nie miałam… STOP. Jeśli ja jako dorosła kobieta tak reaguję, to co dopiero nastolatki? A przecież to „idealne” piękno, do którego te młode dziewczyny się porównują, często NIE ISTNIEJE!

Zobacz: Rzymskie 50. urodziny Martyny Wojciechowskiej. Nie do wiary kto jej towarzyszył

Dziennikarka podała przerażające dane

Następnie dziennikarka podała dane statystyczne, mówiące bardzo wyraźnie, jak kobiety postrzegają siebie. Martyna przyznała, że wyniki badań ją przeraziły. Wojciechowska jest świadoma wpływu, jaki ma na młode dziewczyny, które widzą w niej wzór do naśladowania. W czasach, gdy wiele młodych osób odczuwa presję, aby dostosować się do nierealistycznych standardów urody, jej autentyczne podejście daje nadzieję na zmianę.

Czy wiecie, że ponad połowa kobiet chciałaby wyglądać jak ktoś inny, 1/3 z nas rezygnuje z wyjścia na basen czy plażę, bo uważamy, że nie wyglądamy wystarczająco dobrze, 16 proc. kobiet oddałoby 5 lat swojego życia, żeby wyglądać idealnie?Serio.(...) Nie wiem jak was, ale mnie to przeraża. Dlatego ważne jest, żeby w erze sztucznej inteligencji szczególnie dbać i doceniać prawdziwe piękno.

A Wy którą Martynę wolicie, tę prawdziwą czy tę wygenerowaną przez roboty?

VOX: Martyna Wojciechowska na randce w ciemno. Czy prezenterka znalazła miłość w swoim programie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.