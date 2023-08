Tadeusz Nalepa i Mira Kubasińska - historia ich związku

Tadeusz Nalepa i Mira Kubasińska to była absolutnie wyjątkowa para artystów. Poznali się w kawiarni w Rzeszowie, a potem byli razem i na scenie, i w życiu prywatnym. Ślub wzięli w 1964 roku. On miał 21 lat, ona 20. W tym wieku na świat patrzy się przez różowe okulary. Rok po ślubie Tadeusz Nalepa, który 26 sierpnia kończyłby 80 lat, i Mira Kubasińska zostali rodzicami Piotrusia - dziś znanego gitarzysty Piotra Nalepy. Życie muzyków w PRL nie było usłane różami. Zarobki były nieporównywalnie mniejsze niż dziś, a żar ogniska domowego zakłócały ciągłe trasy koncertowe, najpierw z grupą Blackout, a potem Breakout. Mira Kubasińska i Tadeusz Nalepa występowali nie tylko w Polsce. Nasi muzycy zrobili furorę w Holandii. - Zaczęliśmy od grania w klubach nocnych i pubach, potem otworzyły się przed nami najważniejsze holenderskie kluby i sale. Jednak całą zarobioną forsę odkładaliśmy na sprzęt, nawet na kredkę do oczu nie miałam, a jak kupowałam frytki, to bez majonezu, żeby było taniej. Przechodziłam koło sklepowych wystaw niczym koń z klapkami na oczach, żeby nie oglądać tych cacuszek i kolorków - wspominała Mira Kubasińska w rozmowie z Mariuszem Szalbierzem.

Syn ciężko zniósł rozpad małżeństwa Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej

Sława męczyła żonę Tadeusza Nalepy. - Nie miałam chwili dla siebie, nie mogłam spokojnie wyjść na spacer z dzieckiem, nie mogłam wejść do sklepu, do restauracji, bo zawsze znaleźli się jacyś ciekawscy. Na dłuższą metę było to nie do zniesienia - wspominała Mira Kubasińska. W związku zaczęło się coś psuć. Tadeusz Nalepa ponoć chciał, by żona skupiła się na wychowaniu dziecka i rzuciła pracę. Ta jednak nie zdecydowała się na ten krok. W końcu małżeństwo się rozpadło, co ciężko zniósł Piotr Nalepa. - Mimo że miałem już naście lat, przyjmowałem to bardzo niedobrze i bardzo mocno przeżywałem. Bo wyobrażałem sobie, że oni będą zawsze razem. Niestety, tak się w przyrodzie dzieje, że ludzie się rozchodzą - zdradził w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim".

Rozwód najprawdopodobniej ciężko przeżyła też sama Mira Kubasińska. Właściwie zniknęła ze sceny, plotkowano że pije zbyt dużo alkoholu... Zaczęły krążyć różne smutne opowieści. - Aby zarobić na życie, przez siedem lat produkowałam i rozwoziłam farby dla zaopatrzenia artystów plastyków. Pracowałam w barku na Dworcu Centralnym, malowałam Smerfy, szyłam szelki. Jakoś musiałam sobie radzić… - opowiadała Mariuszowi Szalbierzowi. Była żona Tadeusza Nalepy urodziła kolejne dziecko. Ponoć mieszkała w fatalnych warunkach. - Zamieszkała z takim facetem w przyczepie kempingowej. Mieli dziecko. Uważam, że zrobiła to na złość Nalepie, bo była w Tadeuszu jeszcze długo po rozstaniu zakochana - mówił Bogdan Loebl, autor tekstów grupy Breakout. Młodszy syn Miry Kubasińskiej jest dla mamy pełen podziwu. - Mama zawsze starała się, żeby na chleb i podstawowe rzeczy pieniądze były. Zarabiała na różne sposoby. Była dostawcą słodyczy i ciast. Jeździła wielkim dostawczym samochodem po Warszawie. Malowała Smerfy, malutkie figurki, żeby zarobić - wspominał Konrad Koczyk w programie "Uwaga! Kulisy sławy".

W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniał się Tadeusz Nalepa. 26 sierpnia 2023 roku skończyłby 80 lat