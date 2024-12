Tajemnicze słowa Rutkowskiego po śmierci Eweliny Ślotały. "Była zastraszana"

We wtorek 17 grudnia do mediów dotarła tragiczna informacja, że Ewelina Ślotała nie żyje. 35-letnia prawniczka i autorka książek osierociła syna. Na wieść o jej śmierci zareagował Krzysztof Rutkowski. Ma zamiar dowiedzieć się, jak to się stało.