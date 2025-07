Nie żyje Tadeusz Rolke, legendarny fotograf największych polskich gwiazd PRL.W chwili śmierci miał 96 lat.

Fotograf gwiazd nie żyje

Tadeusz Rolke fotografował największe gwiazdy PRL: Małgorzatę Braunek, Kalinę Jędrusik, czy Beatę Tyszkiewicz. Smutną nowinę w poniedziałek 14 lipca 2025 roku przekazał ks. Andrzej Luter, duszpasterz środowisk twórczych. Potwierdziła to krytyczka sztuki, Anda Rottenberg.

Odszedł dziś rano. Wielki smutek.

Tadeusz Rolke był związany z takimi czasopismami jak: "Stolica", "Świat", "Przekrój". Jego prace publikowane były w prestiżowych tytułach, takich jak "Stern", "Die Zeit", "Der Spiegel" czy "Art". Został uhonorowany Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Fotografował prawie do końca, odszedł w wieku 96 lat.

Trudne życie Tadeusza Rolke

Tadeusz Rolke za młodu uczestniczył w Powstaniu Warszawskim jako łącznik na Sadybie. Jego twórczość zaczęła się rozwijać niedługo po wojnie, kiedy na Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii w 1958 r. zdobył dwie drugie nagrody za cykl zdjęć dokumentujących Romów w podwarszawskich miejscowościach. W 1952 r. został aresztowany za rzekome działanie przeciwko PRL, dostał wyrok 7 lat. Spędził w więzieniu dwa, m.in. w Barczewie i Iławie. Po wyjściu na wolność znalazł zatem zatrudnienie jako robotnik w Polskich Zakładach Optycznych. Tam jego talent fotograficzny rozkwitł.

Monika Olejnik i Andrzej Chyra pożegnali wielkiego fotografa na swoich profilach na Instagramie. Dziennikarka poświęciła Rolke długi wpis, który okrasiła zdjęciami ze wspólnego wydarzenia z "udziałem" Kory.

Trudno jest pozbierać myśli…Tadeusz Rolke, wybitny artysta, wielki fotograf doceniany w świecie, nie żyje. Dokumentalista, reportażysta Polski powojennej. Prekursor artystycznej fotografii modowej. Niezwykle wrażliwy, czuły i ciekawy świata do ostatnich chwil. Miał wiele jeszcze pomysłów, nad którymi pracował. Niedawno zaprosił nas z Tomkiem do swojej sesji przyjaciół. To był dla nas wielki zaszczyt! Poprosił, żebyśmy przynieśli coś, co jest dla nas ważne. Zaproponowaliśmy zdjęcie Kory, które Tadeusz wykonał w pracowni swojego przyjaciela, malarza Edwarda Dwurnika. To było wyjątkowe spotkanie rockendrolowców, Edward malował Korę, a Tadeusz fotografował. Miał wystawę w Hamburgu, w epoce kiedy występowali tam @therollingstones i @thebeatles Był legendą fotografii. Żegnaj Tadeuszu.

Andrzej Chyra był znacznie bardziej oszczędny w słowach. Zamieścił a to urocze zdjęcia, na których wielkie fotograf Tadeusz Rolke uczył się... robić zdjęcia komórką - zobacz pod tekstem.

"Uczył patrzeć uważnie"

Fotografa gwiazd, zasłużonego dla polskiej kultury i sztuki pożegnano także bardziej urzędowo.

Dotarła do nas wiadomość o śmierci Tadeusza Rolke - wybitnej postaci polskiej fotografii oraz naszego kolegi

- powiedział PAP prezes Związku Polskich Artystów Fotografików, Adam Tuchliński.

Z głębokim smutkiem żegnamy Tadeusza Rolke – jednego z najwybitniejszych polskich fotografów, świadka epok i mistrza obrazu, który przez dekady z wrażliwością dokumentował polską codzienność, kulturę i przemiany społeczne. Jego prace – pełne empatii, humanizmu i artystycznej wolności – na zawsze pozostaną z nami. Rolke uczył patrzeć uważnie, widzieć więcej, pamiętać głębiej

- czytamy na profilu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Facebook-u.

Trudno jest pozbierać myśli…Tadeusz Rolke, wybitny artysta, wielki fotograf doceniany w świecie, nie żyje. Dokumentalista, reportażysta Polski powojennej. Prekursor artystycznej fotografii modowej. Niezwykle wrażliwy, czuły i ciekawy świata do ostatnich chwil. Miał wiele jeszcze pomysłów nad którymi pracował. Niedawno zaprosił nas z Tomkiem do swojej sesji przyjaciół. To był dla nas wielki zaszczyt! Poprosił, żebyśmy przynieśli coś, co jest dla nas ważne. Zaproponowaliśmy zdjęcie Kory, które Tadeusz wykonał w pracowni swojego przyjaciela, malarza Edwarda Dwurnika. To było wyjątkowe spotkanie rockendrolowców, Edward malował Korę, a Tadeusz fotografował. Miał wystawę w Hamburgu, w epoce kiedy występowali tam @therollingstones i @thebeatles Był legendą fotografii. Żegnaj Tadeuszu. #TadeuszRolke RIP #Kora #EdwardDwurnik