Tak Doda ubrała się do Telewizji Polskiej. Ochroniarz nie padł na jej widok?! Odważnie to mało powiedziane!

Doda szokuje stylizacją za kulisami w TVP

Doda nigdy nie była zbyt skromna. Miss elegancji też raczej by nie została. Podczas nagrań spotu promującego tegoroczny festiwal w Opolu wskoczyła w ciuszki, na które żadna inna polska piosenkarka w życiu by sobie nie pozwoliła. Pod srebrnym lateksowym wdziankiem biust Dody zasłaniały trzy trzy małe paseczki z klamrami. Mówiąc, że piesi Dody zostały w ten sposób zasłonięte, to kłamstwo w żywe oczy.

"Oh, kochani, to jest telewizja publiczna. To jest bardzo poważne, żeby zachować się z klasą i ubierać z klasą" - powiedziała, jak zawsze autoironicznie, gdy przechadzała się korytarzami TVP w stroju, który więcej odsłaniał niż zasłaniał.

Oprócz Rabczewskiej w tym roku na trwającym aż cztery dni - od 12 do 15 czerwca - festiwalu w Opolu usłyszymy m.in. Edytę Górniak, Kasię Kowalską, Natalię Kukulską czy aktora Andrzeja Seweryna.

Opole 2025 - co szykuje Doda?

Doda będzie gwiazdą sobotniego koncertu SuperJedynek, w którym usłyszymy największe przeboje polskich artystów. Jak zasugerowała Doda na swoim Intsagramie zaprezentuje coś, na co fani czekali od bardzo dawna. W tle puściła jedną z piosenek zespołu Virgin. Wygląda na to, że zaśpiewa jeden z przebojów grupy, w której debiutowała i dzięki której zdobyła sławę.

W SuperJedynkach wystąpią także: IRA, Myslovitz, Patrycja Markowska, Maciej Maleńczuk, Elektryczne Gitary, Urszula, Voo Voo, Feel, Golden Life i Varius Manx.

Będziecie ogladać?

