Tak dziś wygląda córka Lindy. Ma już 32 lata

Aleksandra Linda jeszcze parę lat temu próbowała iść w ślady ojca. Chciała być aktorką. Dziewczyna wystąpiła nawet w filmie "Psy 3: W imię zasad". To właśnie wtedy zagrała u boku swojego ukochanego taty. Ola realizowała się również jako modelka. Jej mama Lidia Popiel, przez te lata bardzo ją wspierała. Ma ogromne doświadczenie, ponieważ zajmuje się fotografią, także modową i często wykonywała córce sesje. Aleksandra po kilku latach wycofała się również z modelingu. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że zapadła się pod ziemię.

Tak dziś wygląda córka Bogusława Lindy

Ostatnio Aleksandra i jej mama Lidia wybrały się na wystawę prac Helmuta Newtona w warszawskiej Willi Fabrykanta. Popiel, wspomniała o tym w swoich mediach społecznościowych.

"Moja cudowna córka w świetnie skrojonym garniturze i ja w sukni/płaszczu dyskretnie mieniącym się cekinami czułyśmy się fantastycznie. Jak Wam się podoba, że włożyłyśmy taki sam model butów?" - można było przeczytać w sieci.

Internauci byli zachwyceni publikacją. Większość skomplementowała strój i urodę obydwu kobiet.

"Lidio, że Ty jesteś piękną kobietą z klasą, to wiedziałam już dawno, ale jaką masz córkę! Wow! Gratuluję"

"Genów nie wydłubiesz"

"Cudowne silne, piękne panie" - pisali zachwyceni internauci.

Na początku kariery Aleksandra postawiła na show-biznes. Jako 17-letnia dziewczyna uczyła się w liceum o profilu aktorskim. Doskonale radziła sobie też w modelingu. W 2020 roku zagrała razem z Bogusławem w filmie "Psy 3. W imię zasad". Następnie nawiązała współpracę z Teatrem Capitol. Grała w spektaklu "Lumbago".

"Trochę rzeczywiście zwolniła. Nie oszukujmy się - jest trochę nudy w tym, prawda? Bo co to znaczy pójście na jakąś premierę? Wtedy można spotykać znajomych i tak dalej, co jest niezwykle ważne i fajne. Można się przywitać z twórcami, pogratulować - to też jest fantastyczne (...) Też jest to ważne, ale myślę, że jeśli ileś razy to się powtarza, to może być to też taka rutyna, może wkraść się nuda. Myślę, że Aleksandra chce tego po prostu uniknąć" - mówi mama Aleksandry Lindy w rozmowie z portalem pomponik.pl.

