Gabriel Seweryn był chyba najpopularniejszym projektantem ubrań z futer w Polsce. Sławę zyskał także dzięki udziałowi w show "Królowe życia". Z jego nagłą śmiercią nie mogą pogodzić się fani i przyjaciele gwiazdora. Wszyscy zastanawiają się, co działo się tuż przed śmiercią Gabriela Seweryna. Na jego profilu na Instagramie pojawił się wstrząsający film, na którym celebryta błaga o pomoc. Pogotowie twierdzi, że projektant był agresywny. Do zdarzenia w rozmowie z "Super Expressem" odniosła się także rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy. - W godzinach wieczornych do prokuratury dotarły dwa zawiadomienia kwestionujące sposób udzielenia pomocy medycznej. Funkcjonariusze policji wykonujący czynności w tej sprawie potwierdzili, że zostali wezwani w związku z agresywnym zachowaniem mężczyzny, do którego wezwano karetkę pogotowia. Zespół pogotowia zwrócił się o pomoc do policji, która potwierdziła, że z przyczyn niezależnych od ratowników nie można było udzielić pomocy. Następnie mężczyznę prywatnym transportem do szpitala zawiózł znajomy. Te materiały są włączone do postępowania w sprawie zgonu mężczyzny. W oparciu o sekcję zwłok wyjaśnimy przyczynę zgonu i wyjaśnimy wszelkie inne okoliczności - przekazała nam prokurator Lidia Tkaczyszyn. Nie ulega wątpliwości, że Gabriel Seweryn na nagraniu wyglądał przerażająco. Widać, że projektant był w kiepskim stanie. Screeny z filmu prezentujemy w naszej galerii. Właśnie tak wyglądał Gabriel Seweryn na chwilę przed śmiercią.