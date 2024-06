Tak książę William świętował urodziny. Nagranie jest hitem sieci!

Książę William szaleje na koncercie Taylor Swift

21 czerwca książę William świętuje 42. urodziny. Z tej okazji na Instagramie księcia i księżnej Walii pojawiło się zdjęcie z rodzinnego albumu przyszłego króla. Solenizant z szerokim uśmiechem pozuje u boku swoich dzieci - dziewięcioletniego George'a, siedmioletniej Charlotte i czteroletniego Louisa.

Nie da się nie zauważyć, że na zdjęciu brakuje małżonki księcia. Jednak zanim pojawią się kolejne teorie spiskowe, śpieszymy wyjaśnić - Kate jest autorką fotografii. 42-latka jest zapaloną fotografką. Większość rodzinnych zdjęć, które znajdziemy na oficjalnym Instagramie książęcej pary jest jej autorstwa.

Rodzinna fotografia była dopiero początkiem świętowania urodzin księcia. W piątkowy wieczór William raz ze swoimi dziećmi bawił się na koncercie... Taylor Swift. Amerykańska piosenkarka koncertuje obecnie po całej Europie, a na początku sierpnia zawita także do Polski. Na jej "Eras Tour" bawiło się już wiele znanych osób, teraz przyszła kolej na członków brytyjskiej rodziny królewskiej.

Nagranie z księciem hitem sieci

Chociaż wydaje się, że to księżniczka Charlotte jest wielką fanką Swift, to również jej ojciec bardzo dobrze bawił się podczas występu. Świadczą o tym liczne nagrania, które można znaleźć w sieci. Widać na nich księcia Williama tańczącego do piosenki "Shake It Off".

Wszystko wskazuje na to, że przyszły król bawił się znakomicie. Na oficjalnym Instagramie księcia i księżnej Walii pojawiła się również fotografia z tego wyjątkowego dnia. William pozuje na nim u boku szeroko uśmiechniętej córki, syna i oczywiście Taylor Swift. "Dziękujemy Taylor Swift za wspaniały wieczór" - podpisano zdjęcie.

Na rodzinnym wypadzie zabrakło księżnej Kate, która zmaga się z nowotworem. Tydzień temu po dłuższej przerwie pojawiła się publicznie u boku rodziny podczas urodzinowej parady króla Karola. Dzień wcześniej opublikowała oświadczenie, w którym podziękowała za wsparcie. Poinformowała również o tym, jak przebiega leczenie.

Wyznała również, że jak każda osoba zmagająca się z poważną chorobą, ma lepsze i gorsze dni. "Robię duże postępy, ale każdy przechodzący chemioterapię wie, że są dobre i złe dni. W te złe dni czujesz się słaby, zmęczony i musisz poddać się wypoczynkowi. Ale w dobre dni, kiedy czujesz się silniejszy, chcesz jak najlepiej wykorzystać to dobre samopoczucie. Moje leczenie trwa i potrwa jeszcze kilka miesięcy" - napisała.

🚨| Prince William vibing and dancing along to "Shake It Off" at Night 1 of Taylor Swift's 'The Eras Tour' in London! #LondonTSTheErasTour pic.twitter.com/WYr5rG8DaL— The Eras Tour (@tswifterastour) June 22, 2024

