Tak mieszka Chajzer! Willa jak z filmu robi furorę w sieci

Luksus na każdym kroku! Chajzer chwali się krakowską willą

Filip Chajzer od dłuższego czasu konsekwentnie buduje swój nowy wizerunek z dala od telewizji. Po zmianie zawodowych priorytetów coraz częściej pokazuje w mediach społecznościowych fragmenty swojego prywatnego życia w tym opowiada o swoim związku ze znacznie młodszą narzeczoną. Tym razem postanowił uchylić rąbka tajemnicy i zaprezentował miejsce, które można śmiało nazwać jego krakowską bazą. I trzeba przyznać - robi to ogromne wrażenie.

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Nowy etap życia Chajzera! Rezydencja jak z luksusowego katalogu

Na udostępnionych kadrach widać nowoczesną, przestronną posiadłość utrzymaną w minimalistycznym, stylu. Dom łączy w sobie luksus i funkcjonalność - dominują jasne barwy, duże przeszklenia oraz designerskie wykończenia, które nadają całości bardzo ekskluzywny charakter.

Już od pierwszego spojrzenia widać, że nie jest to zwykłe miejsce do życia. Przestronne wnętrza, dopracowane detale i nowoczesna architektura sprawiają, że całość wygląda jak z katalogu luksusowych rezydencji. Na bogato! W sieci nie brakuje komentarzy, że taka nieruchomość mogłaby spokojnie konkurować z willami znanych gwiazd show-biznesu.

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Sam Filip Chajzer nie ukrywa, że ceni sobie spokój i prywatność, dlatego wybór takiej lokalizacji i stylu domu wydaje się nieprzypadkowy. Krakowska posiadłość ma być dla niego miejscem odpoczynku, ale też przestrzenią do realizacji nowych planów zawodowych i życiowych. Trzeba przyznać, że niezłe to gniazdko do budowania "nowej rodziny" z 19-letnią narzeczoną.

Filip Chajzer do opublikowanego materiału z krakowskiej posiadłości dodał również osobisty komentarz, w którym nie ukrywał emocji. Prezenter przyznał, że lipiec od lat nie kojarzył mu się najlepiej, jednak tym razem jest zupełnie inaczej.

Od ponad 10 lat nie cierpię lipca, ale ten jest inny. Pierwszy raz inny. Warto było tak ciężko walczyć o swój raj tu na ziemi. Jako w niebie tak i na ziemi - napisał w sieci Chajzer.

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