Tak mieszka Ela Romanowska. Niewielkie mieszkanie dzieli z ukochanym... i czterema zwierzakami

Elżbieta Romanowska zastąpi Katarzynę Dowbor w roli prowadzącej "Nasz Nowy Dom". Niezależnie od tego, co sądzimy o decyzji stacji o rezygnacji ze współpracy z dotychczasową prowadzącą, aktorka wydaje się być znakomitą kandydatką do tej roli. Jest empatyczna, życzliwa i zawsze uśmiechnięta, widać że lubi ludzi, co w jej nowej roli jest bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze. Choć Katarzyna Dowbor postawiła poprzeczkę bardzo wysoko, to Ela ma szansę sprostać zadaniu, o ile nie przejmie się zbytnio głosami zazdrośników. Poza dobrym podejściem do ludzi i zwierząt (o czym później), nowa prowadząca może pochwalić się niemałym dorobkiem nie tylko aktorskim i estradowym. Ma także spore doświadczenie w roli prowadzącej programy rozrywkowe, co w tym wypadku może mieć niemałe znaczenie.

Nowa prowadząca "Nasz nowy dom" sama remontowała swoje mieszkanie, nie korzystała pomocy architekta

A skoro aktorka ma robić remonty potrzebującym, zaciekawiliśmy się jak sama mieszka. Okazuje się, ze gwiazda wie, co to remont, bo samodzielnie przeprowadzała metamorfozę swojego gniazdka. Ela Romanowska jest właścicielką niewielkiego mieszkania na warszawskiej Woli. Lokal jest dość skromny - ma ok 50 m2 powierzchni. Mieszkanie urządzone jest bez przepychu, ale bardzo przytulnie i funkcjonalnie. Podczas remontu Romanowska zdecydowała się przenieść kuchnię do salonu, co spotęgowało efekt przestrzeni i pozwoliło na przyjmowanie gości i gotowanie dla nich w jednym pomieszczeniu. Aktorka jest miłośniczką minimalizmu, więc nie ma tam masy bibelotów i ozdób, wzrok przykuwa natomiast ceglana, bielona ściana. Podobno surowiec na jej przygotowanie aktorka pozyskała z rozbiórki jednej warszawskich kamienic. Ścianę zdobi portal kominkowy, który wieczorami rozświetla się małymi ognikami świec. Tak aktorka zrealizowała marzenie o kominku.

Ela Romanowska lubi styl loftowy. W swoim mieszkaniu harmonijnie połączyła nowoczesne meble z unikatowymi starociami

Aktorka cen przede wszystkim funkcjonalność i wygodę. Najbardziej podoba jej się styl loftowy, ale w swoim mieszkaniu połączyła nowoczesne meble z elementami retro. W sypialni postawiła na prostotę. Ścianę przy oknie zamiast ciężkich zasłon zdobią drewniane półki na książki i bibeloty. Duże łózko wykończone jest wysokim, miękkim tapicerowanym zagłówkiem, który aż kusi, aby się o niego oprzeć.

Wg Rmanowskiej "dom bez zwierzaków jest jak święta bez choinki"

Swoje mieszkanie Ela Romanowska dzieli z ukochanym Tomaszem oraz... czwórką milusińskich - dwoma psami i dwoma kotami. Prym wśród nich wiedzie Browar, któremu towarzysza Frania, Jacek i Kuba "Tyle miłości, ciepła, pozytywnej energii jaka dają te czworonożne futrzaki kochane nie daje nikt i nic ! W słońce i w deszcz, w radości i smutku zawsze przy tobie obdarzając Cię bezwarunkowa miłością , ufnością i przyjaźnią" - czytamy w jednym z postów. W innym aktorka dodaje: Kocham te naszą menażerię! Są niczym dzieciaki i to dosłownie. (...) . Gdy mając chwilę wolnego, chęe poczytać książkę lub obejrzeć film, to niestety wtedy jest moment na mizianie, tulenie, drapanie za uszkiem i częstowanie przysmakami i to oczywiście wszystkich naraz. Ale jak nie kochać takiej zwariowanej bandy, no jak?"

Katarzyna Dowbor po 10 latach żegna się z programem "Nasz nowy dom" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.