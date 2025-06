Tak przy dzieciach?! Filip Gurłacz na spacerze z żoną i synami. Puszczał dymka i skakał po płocie

Filip Gurłacz, zanim wystąpił w programie "Taniec z Gwiazdami", znany był przede wszystkim z roli Oskara w serialu "Pierwsza miłość". Ale tak naprawdę to angaż w tanecznym show, gdzie rozwinął skrzydła, przyniósł mu największą popularność. 35-latek tańczył z Agnieszką Kaczorowską i wzbudzał razem z nią wielkie emocje. W mediach plotkarskich nie milknęły pogłoski o ich rzekomym romansie, któremu para wielokrotnie zaprzeczała. Mężczyzna jest bowiem szczęśliwym mężem i ojcem. Małgorzata Patryn-Gurłacz, która również gra w serialu "Pierwsza miłość", jest jego żoną od 2016 roku. Para doczekała się dwóch synów: Michała i Józefa. Filip nie ukrywa, że w życiu najważniejsza jest dla niego właśnie rodzina.

- Tak sobie myślę, że moje życie to nie są drinki na Mazurach, wakacje w Chorwacji, koncert Beyonce czy Open'er. Tak sobie myślę, że moje życie to to, jak mnie wita żona każdego dnia, jak spędzam czas z rodziną przy śniadaniu każdego dnia. Ktoś powie: to małe rzeczy, ale z małych rzeczy składa się życie. A ja mówię: to nie są małe rzeczy! To jest relacja z najbliższymi. Moja codzienność. To jest życie - wyznawał Filip Gurłacz w mediach społecznościowych.

Tymczasem paparazzi właśnie przyłapali aktora, jak na spacerze z żoną i synkiem oddawał się nałogowi. Potem skakał też po płotach. Dziwaczne sceny uchwycono na zdjęciach. Szczegóły poniżej.

Filip Gurłacz uwielbia spędzać czas z rodziną. Ale nie darował sobie także puszczania dymka

Filip Gurłacz spacerował z żoną i dziećmi w okolicach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Nie darował sobie także puszczania dymka, nie zważając na to, że tuż obok znajdują się jego nieletni synowie. Maluchy musiały nieźle gimnastykować się, by nie wdychać szkodliwego dymu, za co aktorowi oberwało się już w mediach społecznościowych.

- Niech kopci jak musi, ale może odpuścić godzinę, jak bawi się w tatusia. Najpierw fajur w lewej ręce, potem prawej, a na koniec podał taką pachnącą, czyściutką łapkę dziecku. No myślałam, że już ludzie się trochę naczytali, albo usłyszeli, jeśli z czytaniem problem. Zrozumieli. A tu jednak pstro - napisała ostro pani Magdalena pod jednym z artykułów.

Dziwności całej sytuacji dodaje fakt, że w pewnym momencie Filip Gurłacz zaczął... skakać po płocie. Ubrany w krótkie szorty oraz beżową bluzę wyglądał dość groteskowo. Czy na pewno wszystko w porządku? Oceńcie sami.

