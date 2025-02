Tak synowa publicznie zwraca się do Tomasza Stockingera. Z czymś takim jeszcze się nie spotkaliśmy!

Tomasz Stockinger syn i synowa

Tomasz Stockinger to postać, której przedstawiać nikomu nie trzeba. Trudno w Polsce znaleźć osobę, która choć raz nie widziała serialu "Klan" i postaci Pawła Lubicza. Sporą popularność zdobył także syn aktora - Robert Stockinger, który przez lata pracował w TVN, by na początku 2024 roku przejść do TVP, gdzie został jednym z prowadzących "Pytanie na śniadanie". Zdecydowanie w cieniu męża i teścia znajduje się Patrycja Stockinger (wcześniej Drozd), która także pracuje w mediach. Jakie relacje ma ze swoim sławnym teściem? Można to wywnioskować, czytając jej wpis na Instagramie, który zamieściła z okazji 70. urodzin Tomasza Stockingera. Przy okazji wydało się, jak synowa publicznie zwraca się do teścia.

Tak synowa publicznie zwraca się do Tomasza Stockingera

Musimy przyznać, że z czymś takim jeszcze się nie spotkaliśmy. Tyle mówi się o różnych niesnaskach z teściami. Zdaje się, że Patrycja Stockinger takich doświadczeń nie ma. Gdyby było inaczej, to pewnie nie nazywałaby gwiazdora serialu "Klan" "Mistrzem".

70 lat minęło, a on wciąż z energią, uśmiechem i pasją, której mógłby mu pozazdrościć niejeden młodszy. Mój teść - człowiek z klasą, sercem na dłoni i rakietą zawsze gotową do gry. Ale dla mnie przede wszystkim najlepszy teść, jakiego mogłam sobie wymarzyć

- napisała żona Roberta Stockingera.

Dziękuję za każdą rozmowę, za ciepło, które daje całej rodzinie, za poczucie humoru, które rozbraja każdą sytuację. Dzisiaj świętujemy Twoje 70 lat – pełne pasji, mądrości i pięknych chwil. Niech kolejne będą jeszcze lepsze! Sto lat, Mistrzu!

- dodała. Świetne relacje chyba zawsze łączyły też Tomasza Stockingera z synem. Również po tym, gdy grający Pawła Lubicza aktor rozstał się z mamą Roberta.

Nawet po tym, jak się wyprowadziłem, miałem z Robertem stały kontakt. Spędzaliśmy razem sporo czasu, dużo wspólnie wyjeżdżaliśmy. Zależało mi też na tym, by mieć jak najlepsze relacje z Jolą, czyli moją żoną i mamą Roberta. Wydaje mi się, że w dużym stopniu to się udało

- mówił Tomasz Stockinger w rozmowie z Plejadą.

