Tak teraz wygląda Edyta Jungowska. Dawno jej nie widzieliśmy! Bardzo się zmieniła? To ona była uwielbianą Bożenką w "Na dobre i na złe"

Aga Kwiatkowska
2025-11-02 5:07

Edyta Jungowska przed laty zyskała ogromną popularność i sympatię widzów za sprawą roli Bożenki w serialu, który cieszył się wielką popularnością. Mowa o tasiemcu TVP "Na dobre i na złe", w którym grała od 2000 roku! Od tej chwili minęło 25 lat, a serialowa Bożenka bardzo się zmieniła. Jungowska ma 59 lat i wygląda doskonale! Zresztą sami zobaczcie, ostatnio pokazała się na targach książki.

Super Express Google News

W świecie polskiej telewizji i teatru jej nazwisko od lat jest bardzo dobrze znane. Edyta Jungowska zyskała sławę jako sympatyczna i bardzo utalentowana aktorka, ale to już przeszłość. Dziś gwiazda działa jako wydawca! Jungowska już niemal nie gra i właściwie wycofała się z show-biznesu, za to wydaje książki oraz audiobooki dla najmłodszych oraz dla młodzieży. Kto by się spodziewał?!

Początki i role, które zapadły w pamięć

Jungowska urodziła się 1 lutego 1966 roku w Warszawie. Pod koniec lat 80. rozpoczęła swoją przygodę z aktorstwem i szybko dała się poznać jako utalentowana aktorka teatralna i filmowa. Prawdziwą popularność przyniosła jej rola siostry Bożenki w kultowym serialu "Na dobre i na złe". W produkcji występowała od 2000 roku przez wiele lat, bo aż do 2012. Jej bohaterka była bardzo lubiana i rozpoznawana przez miliony widzów, a to ogromny sukces.

13 lat temu Jungowska zdecydowała się odejść z serialu, co było dla fanów sporym zaskoczeniem. W rozmowie z "Wprost" wyznała, że jej postać po prostu zniknęła ze scenariusza:

Nie przypominam sobie żadnego skandalu, po prostu dostałam scenariusz i zobaczyłam, że moja postać nagle znika – to było wszystko. Zapytałam, czy ona znika na zawsze i nie dostałam jasnej odpowiedzi, bo myślę, że nikt jej nie znał.

Jungowska zmieniła branżę

Jungowską można było zobaczyć w "Klanie", "2XL", "Ojcu Mateuszu", ale wkrótce zniknęła i z ekranów, i z show-biznesu. W 2010 r., a więc gdy wciąż pokazywała się w "Na dobre i na złe", Jungowska założyła własne wydawnictwo z propozycjami książkowymi i audiobookowymi skierowanymi do dzieci.

Wydawnictwo Jung-Off-Ska powstało w 2010 roku z inicjatywy aktorki Edyty Jungowskiej, która zafascynowana twórczością Astrid Lindgren postanowiła wydać najważniejsze dzieła szwedzkiej pisarki w formie książek do słuchania. I tak powstały serie audiobooków z przygodami Pippi, Dzieci z Bullerbyn, Karlssona z Dachu, Braci Lwie Serce, Emila ze Smalandii i innych - czytamy na oficjalnej stronie wydawnictwa.

59-letnia gwiazda od dawna wydaje się skupiać na tej części swojej działalności, choć czasem wciąż grywa. Jednak częściej można spotkać ją na targach książki niż "ściankach" i czerwonych dywanach.

