Krzysztof Globisz to gwiazdor, który dla wielu kinomanów i miłośników teatru brzmi jak symbol najwyższej klasy aktorstwa. Znany z wyjątkowych ról przez lata budował swoją pozycję jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych aktorów w Polsce. Jego charakterystyczna barwa głosu i głęboka emocjonalność ról zapadły w pamięć widzów. Niestety jakiś czas temu jego kariera została brutalnie przerwana przez niespodziewaną tragedię zdrowotną.

Tak teraz wygląda Krzysztof Globisz. Zrobił fanom niespodziankę

W 2014 roku, podczas pracy nad audiobookiem, Krzysztof Globisz doznał rozległego udaru mózgu. Był to moment, który zmienił nie tylko jego życie zawodowe, ale także osobiste. Przez długi czas znajdował się w ciężkim stanie, a lekarze nie dawali zbyt wielu nadziei na powrót do zdrowia, nie wspominając już o kontynuowaniu kariery aktorskiej. Globisz zniknął z ekranów i scen teatralnych, skupiając się całkowicie na walce o powrót do sprawności.

Wysiłek, determinacja i nieocenione wsparcie ze strony rodziny oraz przyjaciół zaowocowały. Mimo iż na co dzień nie występuje publicznie i rzadko udziela się medialnie, to jego duch walki i miłość do sztuki pozwoliły mu wrócić na scenę. Symbolicznym momentem stał się jego udział w spektaklu teatralnym, a następnie rola w filmie Doroty Kędzierzawskiej - "Sny pełne dymu", który trafił do kin w 2023 roku. Produkcja ta, inspirowana jego osobistą historią, jest hołdem dla jego siły i niezłomności.

Zaskoczeniem dla fanów była ostatnia obecność aktora na 27. edycji festiwalu Kino na Granicy, który odbył się w Cieszynie. Globisz pojawił się tam na zaproszenie krytyka filmowego i kuratora festiwalu, Łukasza Maciejewskiego. Wydarzenie zgromadziło wiele znanych postaci polskiego kina, w tym Krzysztofa Zanussiego, Maję Komorowską, Zbigniewa Zamachowskiego i Tomasza Włosoka. Obecność Globisza była dla wielu uczestników szczególnie poruszająca – tym bardziej że można było obejrzeć wspomniany film z jego udziałem.

