Tak teraz wygląda starsza siostra Michaela Jacksona. La Toya ma 69 lat i budzi skrajne emocje. Nie tylko przez ekstremalnie szczupłą figurę

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-11-12 20:27

La Toya Jackson ma 69 lat, a jej fani nie tylko z każdym rokiem, ale wręcz z każdym kolejnym instagramowym wpisem gwiazdy boją się o nią coraz bardziej. Na nowych nagraniach, które trafiły do sieci, starsza siostra Michaela Jacksona (który teraz miałby 67 lat), wygląda niepokojąco chudo. Na dodatek La Toya pokazała filmiki z gabinetu lekarskiego, w którym pojawiła się dwukrotnie w ciągu zaledwie kilku dni. Co się z nią dzieje?

Super Express Google News

Najnowsze nagrania, które można znaleźć na instagramowym profilu starszej siostry Michaela Jacksona, mogą budzić niepokój. Zbliżająca się do siedemdziesiątki La Toya jest przeraźliwie szczupła, a jej twarz, zmieniona zabiegami medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, już dawno nie przypomina tej z młodości. Na Jackson swój ślad, jak u wszystkich, odcisnął też czas.

Ale wielbiciele La Toi, którzy śledzą ją na Instagramie, boją się o nią z innego powodu.

Zobacz także: Przerażająca siostra Michaela Jacksona! Jej twarz wygląda jak maska. Na nowym zdjęciu mocno się odmłodziła

La Toya Jackson w cieniu młodszego brata

La Toya urodziła się dwa lata wcześniej niż Michael Jackson, najsłynniejszy z muzykalnej rodziny. Starsza siostra, choć bardzo się starała, nigdy nie dorównała mu sławą. Śpiewała, tańczyła, występowała, była nagradzana, ale ostatecznie obecnie mówi się o niej jako siostrze słynnego gwiazdora. Być może właśnie ze względu na to, że La Toya nie zrobiła tak ogromnej kariery, to wciąż żyje.

Michael zmarł w czerwcu 2009 r. jako 50-latek po przedawkowaniu środka usypiającego. Jackson miał cierpieć na bezsenność, której starał się zaradzić. Schorzenie doprowadziło do uzależnienia od leków. Miał też być uzależniony od operacji plastycznych.

Zobacz także: Meghan Trainor była uwielbiana za krągłe kształty. Teraz nic z nich nie zostało. Tak schudła, że fani jej nie poznają

Zabiegom upiększającym wielokrotnie poddawała się starsza siostra Michaela. U La Toyi prawdopodobnie wykonano korektę nosa, lifting twarzy, powiększenie biustu, poprawę kształtu policzków i żuchwy oraz wypełnianie zmarszczek. Efekt można zobaczyć na filmikach, które gwiazda nagrywa i publikuje w sieci.

Zobacz także: Była ślicznotką z ekranu. Teraz ma tatuaż na twarzy i zniekształcone rysy. Stoczyła się na dno

La Toya Jackson - wychudzona i z problemami zdrowotnymi

La Toya, podobnie jak jej brat, jest bardzo szczupła. Na najnowszych nagraniach widać, że w jej ciele nie ma ani grama zbędnego tłuszczu. To nie podoba się wielu jej fanom, którzy martwią się o gwiazdę.

Ostatnio La Toya ma problemy zdrowotne, jednak nie zdradza ich szczegółów. Piosenkarka pokazała wideo wykonane tuż przed wizytami lekarskimi, które odbyły się w odstępie zaledwie kilku dni. 

Znów jestem u lekarza, mam nadzieję, że wszystko będzie ze mną dobrze - mówiła.

Niedługo później wyznała, że znów jest na badaniach. Wielbiciele natychmiast zaczęli jej wysyłać życzenia zdrowia i siły.

"Modlę się za ciebie", "Przeraziłaś mnie! Proszę oddychaj i pij wodę", "Musisz jeść więcej!" - pisali internauci.

Zobacz także: Wychudzona Tori Spelling! 51-latka pokazała przerażająco szczupłe ciało. Brała lek, by tak wyglądać

Zobacz więcej zdjęć. Joan Collins w kostiumie kąpielowym! 92-letnia gwiazda nie ma kompleksów, choć wielkimi krokami zbliża się do setki

Michael Jackson w chwili śmierci miał olbrzymie długi. Szokujące informacje ujrzały światło dzienne
Joan Collins
38 zdjęć
Michael Jackson, George Michael i Prince - gwiazdy popu, które odeszły za wcześnie [QUIZ]
Pytanie 1 z 10
Zanim Michael Jackson rozpoczął wielką solową karierę, występował razem z braćmi i siostrami - jak się nazywał ich zespół?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LA TOYA JACKSON
MICHAEL JACKSON