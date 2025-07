Tak w młodości wyglądała Karolina Korwin-Piotrowska. Bardzo się zmieniła?

Karolina Korwin-Piotrowska: Tak wyglądały jej początki

Karolina Korwin-Piotrowska jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. W ciągu swojej ponad 30-letniej kariery, prowadziła wiele popularnych programów. Przez wiele lat związana była ze stacjami TVN oraz TVN Style. Nie wszyscy dziś pamiętają, jak wyglądały jej początki w branży.

Dziennikarka pochodzi z rodziny o artystycznych tradycjach. Cioteczną prababką Karoliny Korwin-Piotrowskiej była pisarka Gabriela Zapolska. Dziadek, Jan Piotrowski, był jednym z założycieli Polskiego Radia. Ojciec, Stanisław Sommer, był odznaczonym żołnierzem oraz fotografem. Z kolei jej matka była plastyczką i absolwentką Akademii Sztuk Pięknych.

Karolina Korwin-Piotrowska po maturze dostała się na Uniwersytet Warszawski. Naukę ukończyła w 1994 roku jako magister historii sztuki. Początki jej kariery przypadały na rozwój wolnych mediów w Polsce. Uczyła się od najlepszych. W rozmowie z Onetem wspominała, że uważała się za osobę wybraną.

Bardzo ciekawa tego, co zobaczy. Trochę przerażona, bo miała okazję pracować z ludźmi, którzy byli jej autorytetami. Wojciech Mann, Piotr Radziszewski, Krzysztof Materna, Barbara Głuszczak - mieliśmy okazję uczenia się zawodu od najlepszych. Uważałam się za osobę wybraną, bo przecież ten casting na radiowca był potężny. Czułam, że to może być praca dla mnie - powiedziała zapytana o to, jaka była gdy zaczynała pracę.

W 1993 roku Korwin-Piotrowska dołączyła do ekipy Radia Kolor, a po dwóch latach przeszła do Radia Zet. Tam prowadziła m.in. "Klub Radia Zet", "Filmzet", "Mniej więcej serio" czy "Weekend z Radiem Zet". Praca w radiu otworzyła jej drzwi do wielkiego świata. Jeździła po planach filmowych, rozmawiała z takimi wybitnymi artystami jak Steven Spielberg czy Sophia Loren.

Nagle TEN świat jest w zasięgu ręki. Okazuje się, że wszystko jest możliwe, a amerykańskie kariery są na wyciągnięcie ręki. Mogliśmy podróżować po Europie bez paszportów. Świat się przed nami otworzył. Nie ma się co dziwić, że zwariowaliśmy. A przynajmniej niektórzy z nas - przyznała po latach.

Karolina Korwin-Piotrowska przeszła sporą metamorfozę

Z Radiem Zet związana była 2001 roku. W tym czasie współpracowała również z Telewizją Polską. Karolina Korwin-Piotrowska zajmowała się głównie tematami związanymi ze światem filmu. Przeprowadzała relacje z polskich i zagranicznych festiwali filmowych.

Przełomem w jej karierze była współpraca z TVN Style, gdzie prowadziła kontrowersyjny program "Magiel towarzyski", w którym komentowała życie celebrytów i wydarzenia ze świata show-biznesu. Była też jurorką w pierwszym sezonie "Top Model". Tego programu nie wspomina za dobrze. W TVN pracowała przez dwanaście lat - od 2006 do końca 2018 roku. Obecnie Karolina Korwin‑Piotrowska jest aktywna przede wszystkim w mediach publicznych i cyfrowych.

Karolina Korwin-Piotrowska na przestrzeni lat przeszła też zauważalną metamorfozę. Na początku medialnej kariery wyróżniała się krótką, ciemna fryzurą. Lata mijały, a jej włosy stawały się coraz dłuższe. W pewnym momencie zdecydowała się na ścięcie grzywki, która stała się jej znakiem rozpoznawczym. Obecnie dziennikarka od lat wierna jest króciutkiej fryzurze. Przestała również farbować włosy.

Mam siwe włosy. Niemal biała stałam się, co skutecznie przykrywałam farbą, w wyniku dramatycznych wydarzeń w moim życiu pięć lat temu. Wtedy, także ze względów zdrowotnych, nie byłam gotowa na ten krok. Na pokazanie w świecie wiecznie młodych, gładkich ludzi tego, że lata lecą. Ale dzięki moim przyjaciołom z Wilcza 18, zrobiłam to. I docelowo będę biała. Kilka godzin na fotelu i VOILA! Wreszcie przestaję udawać. Martwić się o ten cholerny odrost. O to, czy ktoś zobaczy, że nie mam 18 lat. I uzna, że jestem "stara". Chrzanić to. raz się żyje. Szczerość przede wszystkim - napisała w 2018 roku na Instagramie.

