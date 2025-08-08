Tak Wieniawa promuje nową płytę. Szok! To może siać ZGORSZENIE!

26 września 2025 roku Julia Wieniawa wypuści swój nowy album „Światłocienie”. Razem z płytą na rynek trafią pierwsze elementy sygnowanej przez nią linii ubrań pod tą samą nazwą. Kolekcja już budzi kontrowersje. Internauci zwrócili szczególną uwagę na czarny T-shirt z dużym czarno-białym nadrukiem przedstawiającym kobiece plecy i pośladki, ujęte w bieliźnie i butach za kolano.

Kolekcja Julii Wieniawy - cena i dostępność

Koszulka, oznaczona w sklepie jako „nowość”, kosztuje 149,99 zł i jest już dostępna w przedsprzedaży na oficjalnej stronie artystki. Wieniawa wyraźnie postawiła na połączenie stylu streetwear z odważną, sensualną estetyką, spójną z klimatem albumu „Światłocienie”, który opiera się na grze kontrastów i nastrojów.

Moda jako przedłużenie muzyki - "Światłocienie"

To nie pierwszy raz, gdy Julia Wieniawa łączy swoje projekty muzyczne z modą. Jej wcześniejsze stylizacje sceniczne często stawały się inspiracją dla fanów, a teraz artystka przekłada ten wizerunek na własną linię ubrań. Kolekcja ma być rozwijana — w planach są bluzy, akcesoria i limitowane edycje inspirowane grafiką oraz symboliką nowego albumu.

Reakcje fanów na kolekcję piosenkarki

Już pierwsze zdjęcia koszulki wywołały dyskusję w sieci. Część internautów chwali Wieniawę za odwagę i konsekwencję w budowaniu marki, inni twierdzą, że projekt jest zbyt prowokacyjny. Sama artystka nie komentuje jeszcze reakcji, skupiając się na promocji „Światłocieni” i przygotowaniach do premiery.

Łączenie mody z promocją muzyki to popularny trend wśród światowych gwiazd popu. Julia Wieniawa, sięgając po tak odważny projekt, dołącza do tego grona i pokazuje, że potrafi wykorzystać premierę albumu nie tylko na scenie, ale i w branży modowej. Koszulka z „pupą” to tylko początek, a kolejne projekty mogą jeszcze bardziej podgrzać atmosferę wokół jej twórczości.

