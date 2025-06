Choć w polskim show-biznesie nie brakuje gwiazd, niektóre nazwiska budzą większe emocje. Józefowiczowie to właśnie taka rodzina – artystyczny klan z historią. Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska - on reżyser i choreograf, ona aktorka i wokalistka - od lat tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w kraju. Ich córka Kalina, dziś niemal 17-letnia, również powoli wkracza w ten świat. Ale to nie o niej teraz głośno.

Józefowicz po raz pierwszy został ojcem

Nie jest tajemnicą, że Janusz Józefowicz ma troje dzieci: Kamilę, Kubę i Kalinę. Teraz doczekał się pierwszej wnuczki. I choć nie pojawiły się jeszcze publiczne komentarze dziadków, nie ulega wątpliwości, że dla całej rodziny to wydarzenie o symbolicznym znaczeniu. Nowe pokolenie, nowa nadzieja, nowy rozdział w tej artystycznej opowieści.

W centrum uwagi znalazł się Jakub Józefowicz, syn Janusza z poprzedniego związku. Kuba nie tylko odziedziczył talent po ojcu, ale z powodzeniem rozwija własną karierę. Gra w musicalach, miał ważną rolę Łukasza Wojciechowskiego, syna Marty (Dominika Ostałowska) w "M jak miłość" i jego nazwisko coraz częściej pojawia się na pierwszych stronach gazet. Jednak to w życiu prywatnym dostał właśnie największą rolę - rolę ojca.

Szczęście w rodzinie Józefowicza

Ponad miesiąc temu na świecie pojawiła się Janeczka, pierwsza córka Jakuba i jego partnerki, Julii Mikrut. Para nie szuka rozgłosu. Nie udzielają wywiadów, nie widać ich na okładkach plotkarskich magazynów. Na razie dają tylko prosty komunikat: jesteśmy szczęśliwi, nasza rodzina właśnie się powiększyła.

Julia Mikrut, jest instruktorką jogi, a jej profil na Instagramie obserwuje prawie 3000 osób. Teraz ukochana Jakuba Józefowicza opublikowała galerię z córeczką. Julia trzyma Janeczkę w ramionach i obie dziewczyny wyglądają na spokojne i szczęśliwe.

Fani zachwyceni córką Józefowicza

W sieci zawrzało - wszyscy są zachwyceni młodą mamą i jej maleństwem! Młodzi rodzice nie komentują tego wydarzenia, podobnie jak Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska.

Czy Janeczka odziedziczy talent po rodzinie? Czy dostanie się do kolejnej obsady "Metra", jak jej tata? Czas pokaże. Rodzinie Józefowiczów gratulujemy nowej pociechy!