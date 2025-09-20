Tak wygląda grób Stanisława Tyma. Minął prawie rok, a nagrobka wciąż nie ma

Stanisław Tym zmarł w wieku 87 lat. Został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Zgodnie z jego życzeniem uroczystość miała świecki charakter, bez elementów religijnych. Miejsce spoczynku aktora, scenarzysty i reżysera szybko stało się przestrzenią pamięci, w której fani oraz przyjaciele zostawiają symbole nawiązujące do jego życia i twórczości.

Tak teraz wygląda grób Stanisława Tyma

Mogiła Stanisława Tyma przyciąga uwagę swoją prostotą. Zamiast okazałego pomnika widać ziemny kopczyk, na którym postawiono drewniany pałąk z tabliczką zawierającą imię i nazwisko zmarłego. Brak krzyża nie jest przypadkiem, to odzwierciedlenie światopoglądu i przekonań artysty, który podkreślał świecki charakter swojego życia.

Na grobie pojawiły się przedmioty, które dla wielu są symbolem jego dorobku artystycznego. Najbardziej poruszające są niewielkie misie, które przypominają nam kultową scenę z filmu "Miś", który do dziś uchodzi za jedną z najważniejszych komedii w historii polskiej kinematografii. Obok znalazło się także kilkanaście wypalonych zniczy oraz zwiędłe kwiaty.

U stóp mogiły złożono również fotografię Stanisława Tyma z napisem: "Łubu-dubu, na zawsze w pamięci Prezes naszego klubu". Jest to cytat, który przeszedł do historii i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych haseł polskiego kina. Podpisali się pod nim członkowie klubu sportowego KS Tęcza Kutno - fikcyjnej drużyny znanej z komedii Barei.

W sieci pod opublikowanym materiałem pojawiła się masa komentarzy wiernych fanów. Większość pyta, gdzie krzyż oraz murowany pomnik.

Nie miał rodziny, która postawiłaby pomnik? - czytamy w sieci.

