Tak wygląda grób syna Sylwii Peretti dwa miesiące po śmierci! Jeden szczegół wyciska łzy!

24-letni Patryk P. zginął w wypadku w Krakowie, który - jak podają śledczy - spowodował, będąc pod wpływem alkoholu. Wraz z nim zginęło trzech pasażerów, którzy byli w pojeździe, ofiary mają od 20 do 24 lat. Sprawa do dziś jest pod lupą prokuratury i co chwilę wychodzę na jaw nowe okoliczności. 15 września mija dwa miesiące od tej tragedii. Sylwia Peretti do dziś nie ukazuje się publicznie i kompletnie zniknęła ze świata show-biznesu. Zobaczcie, jak dziś wygląda grób Patryka, na widok jednego symbolicznego przedmiotu serce pęka.

Tak wygląda grób syna Sylwii Peretti dwa miesiące po śmierci. Serce nam pękło

Na grobie syna gwiazdy programu "Królowe Życia" można zobaczyć ogrom zniczy i kwiatów. Na środku płyty nagrobnej leży biały aniołek. Jeden szczegół powoduje, że serce nam pękło na pół. Na grobie możemy znaleźć mały zabawkowy samochodzik. To gest w kierunku zmarłego, bowiem Patryk bardzo lubił samochody.

