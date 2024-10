Tak wygląda życie wdowy po Krawczyku. "Te wieczory są tragiczne"

Dom wygląda zupełnie inaczej. Pozbyłam się rzeczy, które mnie przytłaczały. Poszłam w nowoczesność. (...) ale zrobiłam pokój upamiętniający twórczość Krzysztofa. Są tam jego płyty, winyle, zdjęcia, jest stoliczek i gra muzyka. Nie jestem w stanie słuchać piosenek Krzysztofa. Nie uwierzycie, od razu mam wspomnienia z każdą piosenką. (...) Teraz na Wszystkich Świętych przyjedzie rodzina i mam nadzieję, że posłuchamy, ale tak to nie (…) Tęsknię, bardzo tęsknię. Do dziś nie mogę się pogodzić, że idę do łóżka wieczorem i jestem sama. (...) Te wieczory są tragiczne.