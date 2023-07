Tak wyglądał pierwszy taniec Ady i Michała z „Rolnik szuka żony”. "Matko, jak on na Ciebie patrzy" [WIDEO]

Patrząc na tę parę, trudno nie uwierzyć w teorie o tym, że życiem kieruje przeznaczenie. jeden, losowo wybrany list i miłość niemal od pierwszego wejrzenia. Ada i Michał Tyszka nie zastanawiali się zbyt długo, poszli za tym, co podpowiadały im serca. Dziś są świeżo upieczonymi małżonkami, a echa ich wesela nie milkną. Właśnie trafił do sieci filmik z ich pierwszym tańcem. internauci są zachwyceni i nie ma im się co dziwić. Ta para jest tak naturalna, ze aż miło popatrzeć.

Pierwszy taniec Ady i Michała z "Rolnik szuka żony"

Dotąd tylko goście weselni mogli podziwiać pląsy nowożeńców. Najwyraźniej młodzi postanowili jednak podzielić się swoim szczęściem z całym krajem. Wiele osób kibicuje ich związkowi, zewsząd płyną słowa życzliwości i życzenia szczęśliwego pożycia. Podobno w planach mieli intensywne, trzymiesięczne treningi do pierwszego tańca, ale okazało się, ze wystarczyły trzy próby. I bardzo dobrze, bo dzięki temu taniec był bardzo spontaniczny, niewyuczony. Zamiast sztywności i liczenia kroków był luz i dobra zabawa. No i te spojrzenia... Uwadze obserwujących, zwłaszcza płci żeńskiej nie mógł umknąć sposób, w jaki Michał patrzył na Adę, przez cały wieczór. "Matko, jak on na Ciebie patrzy" to jeden z wielu komentarzy w tym stylu. Wiele fanek przyznało się do zazdrości, inne wspominały początki swoich małżeństw.

Nowożeńcy wybrali niestandardową piosenkę. Tańczyli do "You can do the magic" zespołu America

To nieoczywisty wybór, ale w tym przypadku bardzo pasujący do całości obrazka. Zazwyczaj młodzi wybierają romantyczne pościelówki na pierwszy taniec, Ada i Michał tańczyli do rytmicznej piosenki z lat 80-tych. Ta piosenka jest niemal ich rówieśniczką. Ada pochwaliła się, ze to był jej pomysł i trzeba przyznać, że to był strzał w 10. Piękne słowa, niezwykle pasujące do historii miłości Ady i Michała oraz lekkość formy. Teraz już razem będą tworzyć magię!

