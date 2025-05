Tak wyglądała Pierwsza Komunia Święta córki Krupińskiej. Góralskie stroje i piękne zdjęcia

Dla Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki był to jeden z najpiękniejszych dni w życiu rodzinnym. Ich 9-letnia córka Antonina przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. Ceremonia miała wyjątkowy charakter – tradycja Podhala połączyła się z duchowym przeżyciem i elegancją. To wszystko zwróciło uwagę wielu fanów.