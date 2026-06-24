Tak zmieniła się Joanna Kulig. Jej metamorfoza zapiera dech

Patrząc na jej najnowsze zdjęcia z czerwonych dywanów, trudno uwierzyć, że to ta sama dziewczyna, która przed laty próbowała swoich sił w popularnych talent shows. Joanna Kulig przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Jej styl ewoluował od skromnych, dziewczęcych kreacji do kreacji godnych największych gwiazd Hollywood.

Zmieniły się nie tylko jej stylizacje, ale także fryzury i sposób bycia. Dziś to pewna siebie kobieta, ikona stylu i aktorka światowego formatu. Jak wyglądała jej droga na szczyt? Przygotujcie się na podróż w czasie, bo niektóre zdjęcia mogą was naprawdę zaskoczyć.

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Od "Szansy na sukces" do wielkiej kariery. Pamiętacie jej początki?

Wszystko zaczęło się w małej wsi Muszynka koło Krynicy-Zdroju. To tam młoda Joanna uczyła się gry na fortepianie i śpiewała w chórze kościelnym. Mało kto pamięta, że po raz pierwszy pokazała się szerszej publiczności w 1998 roku, wygrywając odcinek programu "Szansa na sukces" z piosenką Grzegorza Turnaua.

Kilka lat później, w 2002 roku, spróbowała swoich sił w castingu do drugiej edycji "Idola". Choć nie dostała się do finału, nie poddała się. Ukończyła krakowską szkołę teatralną i krok po kroku budowała swoją pozycję, najpierw na deskach teatru, a potem w popularnych serialach jak "Szpilki na Giewoncie" czy "O mnie się nie martw".

Ten jeden moment zmienił wszystko. Rola, która otworzyła jej drzwi do Hollywood

Choć doceniano ją za role w filmach "Sponsoring" czy "Disco Polo", prawdziwy przełom nadszedł w 2018 roku. To wtedy na ekrany kin weszła "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego. Rola Zuli Lichoń okazała się strzałem w dziesiątkę i katapultowała ją na międzynarodowe salony.

Posypały się nagrody, w tym ta najważniejsza - Europejska Nagroda Filmowa dla najlepszej aktorki. Świat oszalał na jej punkcie. Nagle polska aktorka z Krynicy-Zdroju stała się globalną gwiazdą, o której pisały największe światowe media.

Głośne sukcesy i praca z największymi. Kulisy jej międzynarodowej kariery

Po sukcesie "Zimnej wojny" propozycje z zagranicy zaczęły napływać lawinowo. Zagrała w serialu Netflixa "The Eddy", pojawiła się u boku Petera Dinklage’a w komedii romantycznej "Miłość bez ostrzeżenia" i wystąpiła w głośnym serialu wojennym "Władcy przestworzy".

Przełomowym momentem było oficjalne ogłoszenie w styczniu 2024 roku, że Joanna Kulig została członkinią Amerykańskiej Akademii Filmowej. To zaszczyt, który spotyka tylko nielicznych. W 2023 roku została też uhonorowana Medalem Świętego Brata Alberta za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, co pokazuje jej wielkie serce.

Prywatnie żona i matka. Kim jest mężczyzna u jej boku?

Mimo oszałamiającej kariery Joanna Kulig od lat tworzy szczęśliwy i stabilny związek. Jej mężem od 2009 roku jest reżyser i scenarzysta Maciej Bochniak. To on jest jej największym wsparciem i opoką w pełnym blichtru świecie show-biznesu.

W 2019 roku para powitała na świecie swoje pierwsze dziecko, syna Jana. Aktorka wielokrotnie podkreślała w wywiadach, jak ważna jest dla niej rodzina. Pochodzi zresztą z artystycznego domu - jej siostrą jest aktorka Justyna Schneider.

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Ile lat ma Joanna Kulig? Zobacz, jak wygląda dzisiaj

Joanna Kulig urodziła się 24 czerwca 1982 roku. Oznacza to, że w 2026 roku aktorka skończy 44 lata. Patrząc na jej energię, talent i kolejne zawodowe wyzwania, można śmiało powiedzieć, że najlepsze wciąż przed nią.

Jak bardzo zmieniła się od czasów swoich pierwszych występów? Czy pamiętacie jej wizerunek sprzed lat? Koniecznie zobaczcie naszą galerię zdjęć, która dokumentuje jej niesamowitą przemianę na przestrzeni lat.