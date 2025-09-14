"Taniec z Gwiazdami". Ewa Kasprzyk nie hamowała się, a było grubo przed 22! O jedno słowo za dużo

Ewa Kasprzyk, jurorka "Tańca z Gwiazdami", w pierwszym odcinku nowej edycji programu skomentowała występ pary Aleksander Sikora i Daria Syta.

Po pasodoble w wykonaniu Sikory i Sytej, Kasprzyk stwierdziła, że "seks wrócił na ten parkiet", co mogło być odebrane jako komentarz zbyt dosadny, biorąc pod uwagę porę emisji programu.

W jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" występuje jedenaście par

"Taniec z Gwiazdami" pierwszy docinek jesiennej edycji

Trzydziesta w Polsce edycja programu "Taniec z Gwiazdami" wystartowała w niedzielę, 14 września. O Kryształową Kulę rywalizuje jedenaście par - każda z nich ma swój numer startowy (Maurycy Popiel - Sara Janicka - 1, Lanberry - Piotr Musiałkowski - 2, Maja Bohosiewicz - Albert Kosiński - 3, Wiktoria Gorodecka - Kamil Kuroczko - 4, Aleksander Sikora - Daria Syta - 5, Ewa Minge - Michał Bartkiewicz - 6, Marcin Rogacewicz - Agnieszka Kaczorowska - 7, Barbara Bursztynowicz - Michał Kassin - 8, Michał "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska - 9, Katarzyna Zillmann - Janja Lesar - 10, Tomasz Karolak - Izabela Skierska -11). W pierwszym odcinku jubileuszowej serii "Tańca z Gwiazdami" - tak jak w pierwszej edycji - w roli współprowadzącej wystąpiła Magda Mołek. Towarzyszył jej - podobnie jak w 2005 roku - Hubert Urbański. Z pierwotnego składu jurorów została tylko Iwona Pavlović. W program wrosła jednak także Ewa Kasprzyk, która w ekipie sędziów jest od czterech odcinków.

Ewa Kasprzyk o występie Darii Sytej i Aleksandra Sikory. O jedno słowo za dużo

I właśnie Ewa Kasprzyk dała o sobie znać w pierwszym odcinku jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Aktorka była pod wrażeniem występu Darii Sytej i Aleksandra Sikory. Para na parkiecie zaprezentowała ogniste pasodoble, pełne namiętności. Publiczność zareagowała gromkimi brawami. Popis tancerki i prezentera Polsatu bez owijania w bawełnę skomentowała Ewa Kasprzyk.

Lata lecą, a ona coraz młodsza! Ewa Kasprzyk zachwyciła na finale "Tańca z Gwiazdami"!

Seks wrócił na ten parkiet

- wypaliła aktorka, chyba zapominając o tym, że jest grubo przed 22, a program oglądać mogą dzieci. Trudno nie odnieść wrażenia, że padło o jedno słowo za dużo. Choć - z drugiej strony - trudno dziwić się jurorce. W końcu para Syta-Sikora naprawdę rozpaliła wyobraźnię.

W galerii prezentujemy, co działo się w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Sonda 17. edycja "Dancing with the Stars. taniec z Gwiazdami. Kto jest Twoim faworytem/faworytką?? Maja Bohosiewicz Barbara Bursztynowicz Michał Czarnecki Wiktoria Gorodecka Tomasz Karolak Lanberry Ewa Minge Maurycy Popiel Marcin Rogacewicz Aleksander Sikora Katarzyna Zillmann