Jak do tego doszło?

Jolanta Kwaśniewska w programie "Taniec z Gwiazdami". Kuba Badach i Tomasz Wygoda zabrali głos

Jolanta Kwaśniewska przez 10 lat była pierwszą damą i w tym czasie zapewniła sobie ogromną sympatię Polaków. Mimo że jej mąż - Aleksander Kwaśniewski - już od 20 lat nie jest prezydentem RP, to zarówno on, jak i jego małżonka nadal dla wielu osób są wielkimi autorytetami. Nic dziwnego, że Polacy chcieliby znów oglądać Jolantę Kwaśniewską w telewizji. Najlepiej w programie "Taniec z Gwiazdami". Plotki na temat udziału byłej pierwszej damy w tanecznym show pojawiły się już w listopadzie 2024 roku. Portal Party.pl informował wówczas, że, Polsat zagiął parol na Jolantę Kwaśniewską. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, ale zięć prezydentowej - Kuba Badach - stwierdził, że jego teściowa na parkiecie jest znakomita. I to pomimo tego, że niebawem skończy 70 lat.

Wiem, jak moja szanowna, najdroższa teściowa tańczy i ona tańczy fenomenalnie, ona jest królową parkietu, po prostu ona jest nie do zatrzymania, jak tylko się zaczyna dobra muzyka, no to po prostu jest dobrze. I ona umie w disco

- przekonywał w rozmowie z portalem Jastrząb Post, czym mimowolnie podsycił plotki na temat angażu Jolanty Kwaśniewskiej do programu "Taniec z Gwiazdami". Teraz głos zabrał Tomasz Wygoda, jeden z jurorów tanecznego show Polsatu. Jego słowa dają do myślenia.

Tomasz Wygoda o udziale Jolanty Kwaśniewskiej w "Tańcu z Gwiazdami": "Po prostu jest pewien poziom"

Mało kto wie o tym, że Tomasz Wygoda od lat kumpluje się z rodziną Kwaśniewskich. Wie zatem zdecydowanie więcej niż my. Co ciekawe, sam nie chciałby oceniać tego, jak tańczy Jolanta Kwaśniewska.

Ja myślę, że nasza szanowna, cudowna prezydentowa Jolanta Kwaśniewska już nam zrobiła przez 10 lat prezydentury Aleksandra taki parkiet, że mogliśmy ją podziwiać szeroko i wspaniale. Byłoby cudownie, ale możemy tylko o tym pomarzyć, ponieważ ja sobie nie wyobrażam, że miałbym oceniać Jolantę Kwaśniewską

- mówił juror "Tańca z Gwiazdami" w rozmowie z Jastrząb Post. Na szczęście pozostają... marzenia.

Po prostu jest pewien poziom, musimy zachować dystans i szacunek. Chociaż to byłoby ciekawe, możemy sobie pomarzyć. Pomarzmy sobie o tym - o Jolancie Kwaśniewskiej na parkiecie

- dodał Tomasz Wygoda. Zresztą sama była pierwsza dama w rozmowie z "Super Expressem" jasno zaznaczyła, że do "Tańca z Gwiazdami" się nie wybiera. - Nie, nie, nie to zupełnie nie moja bajka - powiedziała nam Jolanta Kwaśniewska.

Zobacz naszą galerię: Jolanta Kwaśniewska proponowali jej udział w "Tańcu z Gwiazdami"

Sonda Która z nich ma lepszy styl? Aleksandra Kwaśniewska czy Jolanta Kwaśniewska? Aleksandra Kwaśniewska Jolanta Kwaśniewska