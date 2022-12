Serce pęka

Te gwiazdy czekają smutne święta. Ich bliscy odeszli w 2022 roku

Święta Bożego Narodzenia to magiczny i rodzinny czas, na który większość z nas czeka z utęsknieniem. Niestety, to także moment, w którym mocno odczuwa się stratę bliskich osób. Zwłaszcza gdy patrzymy na puste miejsce przy stole. Tyczy się to również gwiazd. Zobaczcie w naszej galerii, kogo w tym roku czekają smutne lub nostalgiczne święta.