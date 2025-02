Te gwiazdy zrobiły się u skompromitowanego Panka. Ładnie?

Internauci nie poznali Magdy Mielcarz. "Kto to jest?". Aż tak się zmieniła? Sprawdźcie!

Właśnie za sprawą śledztwa jednego z portali wybuchła kolejna afera. Maciej Panek, który bryluje na salonach jako jeden z najlepszych specjalistów od medycyny estetycznej, został oskarżony przez pacjentki o "grube" zaniedbania. Postanowiliśmy sprawdzić, które gwiazdy skorzystały z jego usług i z jakim efektem.

Skompromitowane gwiazdy telewizyjne

Co się dzieje z celebrytami, lansowanymi przez telewizje prywatne stacje telewizyjne? Niegdyś wielka celebrytka, której sława urosła na "Królowych życia" Dagmara Kaźmierska, została skompromitowana jako brutalnie traktująca pracownice agencji towarzyskiej, w trakcie udziału w "Tańcu z gwiazdami". Krzysztof Rutkowski, niegdyś uznawany za detektywa, dziś musi się tłumaczyć z niezrealizowanych zleceń, za które miał wziąć pieniądze. Teraz do tej niechlubnej listy dołączył Maciej Panek, którego TVN promuje na najlepszego w Polsce specjalisty od medycyny estetycznej. Celebryta właśnie został oskarżony przez pacjentki o poważne zaniedbania i wyjawiono, że zamiast im pomóc, poważnie im zaszkodził. A jak jest z gwiazdami, które korzystały z usług Panka? Są zadowolone z efektów jego pracy? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Nie tylko wnuczka Millera i Kaczorowska robią się u Panka

Celebrytki bardzo chętnie pokazywały się na balach i ściankach z Maciejem Pankiem. W naszej galerii zdjęć zobaczysz te uśmiechy i "przytulasy". Wśród gwiazd znajdziesz m.in: Monikę Jarosińską, Karolinę Pilarczyk, Monikę Miller, Katarzynę Cichopek, Agnieszkę Kaczorowską, Nataszę Urbańską czy Justynę Gradek.

Afera wokół Panka zaczęła się od materiału portalu Goniec.pl. Dziennikarz dotarł do bardzo niezadowolonych klientek celebryty, które poczuły się skrzywdzone. Padają zarzuty o źle wykonanych zabiegach, po których np. ręce zamiast odmłodnieć spuchły, czy botoks, który zablokował możliwość jedzenia.

Panek nie komentuje

Sam Maciej panek nie odpowiada na zarzuty i doskonale bawi się w Dubaju, skąd śle zdjęcia na swój profil na Instagramie. Gwiazdy, które skorzystały z jego usług, naszym zdaniem nie mają na co narzekać. Niezmiennie są piękne i młode - oceńcie to sami w naszej galerii zdjęć.

