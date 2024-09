Telewizja Polska zareagowała na tragedię, jaka miała miejsce w Poznaniu pod koniec sierpnia tego roku, gdy przy ul. Kraszewskiego 12 doszło do pożaru kamienicy. Dramat rozegrał się w nocy z 24 na 25 sierpnia.

Czujka dymu zaalarmowała właściciela kamienicy, więc wezwał straż pożarną do pożaru piwnicy. Wkrótce zjawiły się służby. Źródła dymu szukało kilkunastu strażaków. Nagle doszło do eksplozji. Dwóch strażaków straciło życie. 11 osób trafiło do szpitala. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak przekazał, że zmarli strażacy to ogn. Patryk Michalski i ogn. Łukasz Włodarczyk.

Odbył się już pogrzeb mężczyzn. 33-letni Włodarczyk pozostawił żonę i dwójkę dzieci, Michalski miał 34 lata, pozostawił narzeczoną. Obaj służyli przez ponad dekadę.

Obecnie trwa rozbiórka poznańskiej kamienicy.

TVP uczci pamięć strażaków. Przy okazji odbędzie się zbiórka pieniędzy dla ich rodzin

Telewizja Polska zdecydowała się zorganizować koncert w hołdzie poległym w pożarze strażakom. Odbędzie się 12 września i będzie emitowany na żywo przez stację TVP3 Poznań od godz. 18:45 do 20:00 oraz częściowo przez TVP Info - tu widzowie zobaczą relację od godz. 19:00 do 19:30. Jak informuje TVP:

Wystąpią m.in. Agnieszka Różańska, Gosha Kowalinska, Natalia Świerczyńska, Marcin Suszycki, Radosław Elis, Wiesław Prządka Quartet, Good Staff, Stanisław Pawlak i Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego.

Co ważne, dochód ze sprzedaży biletów i cegiełek zostanie przekazany najbliższym ogn. Michalskiego i ogn. Włodarczyka. Wydarzenie poprowadzi Martin Halasz – młodszy aspirant z KW PSP w Poznaniu.

Gdzie jeszcze oglądać koncert TVP ku czci zmarłych strażaków?

Ze informacji podanych przez Telewizję Polską wynika, że koncert będzie można obejrzeć także na stronie poznan.tvp.pl oraz na TVP GO i TVP VOD.

Co z pieniędzmi?

Kwota uzyskana ze sprzedaży biletów trafi do rodzin zmarłych strażaków. Wszyscy działający razem z Telewizją Polską przy organizacji koncertu zrzekli się wynagrodzeń!

Aby kupić cegiełkę charytatywną, nie trzeba być na wydarzeniu. Rodziny poległych można wesprzeć, kupując cegiełkę w sieci. Kwoty zaczynają się od 1 zł, a kończą na 1 tys. zł.

Ten koncert będzie gestem solidarności ze strażakami i ich rodzinami. Jedni i drudzy płacą niezwykle wysoką cenę za tę niezwykle ważną służbę. Jutro chcemy im za to podziękować – mówi dyrektor oddziału TVP 3 Poznań Jan Józefowski.

