Telewizja Polska rezygnuje ze współpracy z Rafałem Patyrą. „Zobaczymy, gdzie Bóg poprowadzi”

Co się stało?!

- Skończył mi się kontrakt z TVP Sport. Przeszliśmy na model honoracyjny - mówi Wirtualnemedia.pl Rafał Patyra.

Tej drugiej informacji nie potwierdza jednak telewizja publiczna.

- Rafałowi Patyrze skończyła się umowa przed zmianą władz w TVP i nie zamierzamy jej przedłużać - usłyszał portal Wirtualnemedia.pl od jednej z osób, która decyduje o zatrudnieniu dziennikarzy w telewizji publicznej.

Sam dziennikarz nie chciał komentować dalej tych doniesień.

- Zobaczymy, gdzie Bóg poprowadzi, na razie bez konkretów – tyle zdradza Patyra na temat swojej dalszej kariery.

Kariera Rafała Patyry

W trakcie procesu zmian w TVP, która zadziała się zmianie władzy, Rafał Patyra stawał w obronie „wolnych mediów”. Jego komentarz był emitowany przez TVP Info. Patyra podkreślił, że „wolne media to jest fundament demokracji”, dlatego ważne, żeby były obecne „różne głosy, z różnych stron”. Według niego Telewizja Polska dbała o „polski interes”.

Rafał Patyra pierwsze kroki jako dziennikarz sportowy stawiał w TVN, później trafił do TV Puls, a następnie w TVP2. Był także prezenterem w programie „Sport Telegramu” emitowanego po „Panoramie”. Od 1 listopada 2016 był prezenterem programu „Teleexpress” w TVP1, TVP Polonia i TVP Info. Widzowie mogli go także zobaczyć w programie „Dzień dobry”, Polsko czy w teleturnieju „Sukces na bank”. Od 2020 do 2023 był gospodarzem programu redakcji katolickiej TVP1 „Rodzinny ekspres”.