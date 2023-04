Ten mankament pozbawił go szans w walce o serce Dody! Dziś jest szczęśliwie zakochany

"Taniec z Gwiazdami" wraca do Polsatu! To na nich zależy Miszczakowi. Padły pierwsze nazwiska!

Doda (38 l.) w programie "12 kroków do miłości" próbowała znaleźć miłość swojego życia. Jednym z kandydatów był Łukasz Ciastoń (32 l.) ginekolog z Poznania. Spotkanie należało wprawdzie do udanych, ale Doda dała do zrozumienia, że mężczyzna jest dla niej nieco za młody, a ona nie zamierza nikogo wychowywać. Artystka stwierdziła również, że w mężczyźnie przeszkadzał jej jego krzywy zgryz. Lekarz wziął sobie te uwagi do serca i postanowił wyleczyć tę wadę. Przy okazji mankament zgryzu połączył go z nową kobietą. Poznajcie szczegóły!

Doda odrzuciła go przez wadę zgryzu. Teraz jest zakochany

Uwaga Dody skłoniła mężczyznę do zmian. W drodze o zdrowe i piękne uzębienie ginekolog poznał swoją nową partnerkę. W rozmowie z "Plejadą" zdradził, jak poznał swoją drugą połówkę.

- Ola jest lekarzem dentystą w trakcie specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej. Ma również swój gabinet medycyny estetycznej. Pracuje i mieszka w Lublinie. Historia naszego poznania zaczyna się tak, że przyjechałem do Lublina na tygodniowy kurs USG. Przez media społecznościowe poprosiłem o polecenie miejsc wartych zobaczenia w tym mieście. W ten sposób nawiązaliśmy kontakt i wymieniliśmy kilka wiadomości - wyznał. mężczyzna

Tak Łukasz poznał swoją nową partnerkę! Połączyła ich wada zgryzu...

Historia ich miłości spokojnie nadaje się na scenariusz na komedii romantycznej, w rozmowie z portalem mężczyzna dodał, że do gabinetu stomatologicznego swojej obecnej dziewczyny trafił kompletnie przypadkiem. - Po moim udziale w programie i sugestii Dody na temat mojej wady zgryzu, postanowiłem zająć się leczeniem ortodontycznym. Ironią losu jest fakt, że kiedy byłem w Lublinie, następnego dnia po naszym spotkaniu potrzebowałem pomocy stomatologicznej po usunięciu zębów i trafiłem do poradni chirurgii szczękowo-twarzowej, gdzie... przyjęła mnie Ola. - powiedział.

