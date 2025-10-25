"The Voice of Poland": Trenerzy nie mogli uwierzyć w to, co usłyszeli!

Emocje sięgają zenitu! Ostatnie Bitwy w "The Voice of Poland"

W sobotni wieczór widzowie zobaczą ostatnie Bitwy 16. edycji "The Voice of Poland". To właśnie wtedy rozstrzygnie się, kto z uczestników wyśpiewa sobie miejsce w kolejnym etapie programu – Nokaucie. Na muzycznym ringu pojawi się osiem duetów, a każdy z nich da z siebie wszystko, by zachwycić trenerów i publiczność. Jedną z najbardziej oczekiwanych par będą Gabriela Kurzac i Rafał Hnatio z drużyny Margaret.

Ich wykonanie utworu Sobla i sanah "Wynalazek Filipa Golarza" już teraz budzi ogromne emocje. Fragment występu trafił do sieci i natychmiast zachwycił fanów programu – a reakcje trenerów tylko potwierdzają, że to będzie jeden z najmocniejszych momentów tej edycji.

Gabriela i Rafał zachwycili trenerów w "The Voice of Poland"

Podczas występu między Gabrielą a Rafałem wyraźnie czuć było muzyczną chemię i wzajemne zrozumienie. Ich głosy idealnie się uzupełniały – raz delikatne i pełne emocji, by za chwilę eksplodować energią. Publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami, a trenerzy nie kryli zachwytu.

Oboje potraficie czarować swoimi wokalami. Oboje potraficie bardzo świadomie używać subtelności, żeby wpływać na nasze emocje

– wyznał oczarowany Baron, który nie ukrywał, że ten duet zrobił na nim ogromne wrażenie.

Podobne zdanie miał również Kuba Badach, który zwrócił uwagę na niezwykłą dojrzałość młodej wokalistki.

Gabriela, zrobiłaś coś, co się rzadko udaje. Byłaś jednocześnie obłędnie mocna i ostatecznie krucha. To są takie przeciwieństwa i ty w jakiś sposób zaklęłaś to

– powiedział poruszony juror.

Kogo wybierze Margaret?

Po tak emocjonującym występie przed Margaret stanie trudne zadanie. To ona zdecyduje, kto z jej podopiecznych przejdzie do następnego etapu. Zarówno Gabriela, jak i Rafał pokazali ogromny talent, a ich występ był jednym z najbardziej wyrównanych pojedynków tej serii.

Fani już teraz dzielą się w komentarzach swoimi typami – część kibicuje Rafałowi, inni uważają, że to właśnie Gabriela powinna kontynuować przygodę z programem.

Finał bitew już w sobotę w TVP2

Kto zwycięży w tym wyjątkowym muzycznym pojedynku i znajdzie się w Nokaucie? Odpowiedź poznamy już w sobotni wieczór o godzinie 20:30 w TVP2 oraz TVP VOD. Jedno jest pewne – to będzie odcinek pełen emocji, pięknych głosów i decyzji, które mogą odmienić życie uczestników.