Dramat Kazika Staszewskiego: "Zwalałem to na raka mózgu". Zrobił badania. Choroba postępuje

Konkurs Piosenki Eurowizji od kilku tygodni jest jednym z najchętniej komentowanych tematów w naszym kraju. Wszystko przez wybór Blanki, która już w maju będzie reprezentować nasz kraj podczas ćwierćfinału w Liverpoolu. Zanim jednak zobaczymy, jak sobie poradzi, wierni fani konkursu będą mieli okazję, by poczuć się jak na prawdziwej Eurowizji. Już 1 kwietnia do Warszawy przyleci plejada gwiazd!

Tłum gwiazd na eurowizyjnej imprezie w Polsce! Lista się nie kończy

Polish Eurovision Party, bo tak nazywa się specjalny event, odbędzie się 1 kwietnia w Pradze Centrum. Na scenie wystąpią m.in.: Jamala, Viki Gabor, Gromee, Senhit, Krystian Ochman czy Oceana, która uczestniczką Eurowizji wprawdzie nie była, ale dobrze znana jest wszystkim za sprawą piłkarskiego hitu "Endless Summer". Organizatorzy zadbali również o to, by polscy fani konkursu mogli na żywo usłyszeć tych, którzy w maju będą konkurować z Blanką - do Warszawy przyleci Monika Linkyte, która będzie walczyła o zwycięstwo dla Litwy oraz Alika, która reprezentuje w tym roku Estonię.

Tego typy imprezy organizowane są wielu krajach, które wysyłają swoich reprezentantów na Eurowizję. Jest to doskonała szansa, by zapoznać się bliżej z konkretnymi propozycjami, a w przyszłości być może oddać na nie głos.

Wybierzecie się? Bilety dostępne online.