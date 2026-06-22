To był ostatni odcinek Leona Niemczyka w "Ranczo". Nagle odszedł z serialu

Ranczo - co wiemy?

Kultowy serial "Ranczo", emitowany na antenie TVP1 w latach 2006–2016, okazał się jednym z największych hitów w historii polskiej telewizji. Choć produkcja miała pierwotnie zakończyć się po czterech sezonach, a pierwsze odcinki nie zapowiadały tak ogromnej popularności, z czasem serial zaczął gromadzić przed ekranami rekordową, dziesięciomilionową widownię. Polacy pokochali historię Amerykanki Lucy, która przeprowadziła się do zrujnowanego dworku w fikcyjnej wsi Wilkowyje. Największą atrakcją dla widzów były stałe potyczki braci bliźniaków – miejscowego wójta i proboszcza oraz codzienne, filozoficzne dyskusje stałych bywalców przysklepowej ławeczki.

W 2026 roku ogłoszono, że "Ranczo" otrzyma swoje domknięcie wątków w 6-odcinkowym spin-offie. Jak ogłoszono, mają wrócić wszyscy aktorzy, grający w poprzednich sezonach.

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"Ranczo" - Jan Japycz był od początku serialu

Jan Japycz był jednym ze starszych bywalców kultowej ławeczki w Wilkowyjach. Nie wiadomo za wiele o jego przeszłości, oprócz tego, że był związany z w PRL z partią. Stąd też miał tyle czerwonych krawatów. Nie boi się komentować różne tematy, choć na wiele z nich nie ma pojęcia. Natomiast zawsze "zna odpowiedź" na trudne pytania. W drugim sezonie pojawił się jego brat - Stach. Miał on wrócić po latach kłótni ze swoim bratem. W efekcie drobnej szarpaniny, Jan miał zostać kontuzjowany, stąd gips na nodze. Mimo to wytrwale walczył o Country Club.

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Ostatni odcinek Leona Niemczyka jako Jana Japycza w "Ranczu"

Leon Niemczyk jako Jan Japycz ostatni raz pojawia się w 21 odcinku (2 sezon). Wtedy to Pietrek wraca z wyjazdu z zagranicę i częstuje znajomych wysokoprocentowym trunkiem. Japycz nie ukrywał, że już wtedy średnio się czuł, a na stałe też brał leki. Jedna z ostatnich scen dotyczyła jego serialowego brata - Stacha. Panowie na ławeczce byli zdziwieni, że jeden z Japyczów tak bardzo walczy o Michałową. Jan wtedy zauważył, że Stachu już od dawna się w niej podkochiwał, więc teraz wrócił do swoich zalotów.

Później było tylko wiadomo, że Jan Japycz został zabrany pilnie do szpitala. Widzowie dowiadują się na początku III sezonu, że mężczyzna nagle zmarł.

Leon Niemczyk zmarł w 2006 roku.