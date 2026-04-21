To cud, że nadal żyje! Iggy Pop omal nie zginął na jednym z koncertów! "Było okropnie dużo krwi"

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-04-21 12:49

Iggy Pop nazywany jest powszechnie "ojcem chrzestnym muzyki punk". Przydomek ten nie wziął się znikąd - to on właśnie, jeszcze jako frontman kapeli The Stooges, stworzył podwaliny pod to, czym punk właściwie się stał, szczególnie pod względem występów scenicznych. To właśnie w trakcie jednego z koncertów, szczególnie szalonego, Iggy o mały włos nie zginął!

To cud, że nadal żyje! Iggy Pop omal nie zginął na jednym z koncertów! Było okropnie dużo krwi

i

Autor: Materiały prasowe/coachella - fot. Pooneh Ghana/ Instagram
Super Express Google News

Cały świat zna go jako Iggy'ego Popa, na świat przyszedł jednak jako James Newell Osterberg Jr. dokładnie 21 kwietnia 1947 roku. Jeszcze w czasach szkolnych niewiele zapowiadało na to, że to właśnie on stanie się w przyszłości znany jako "ojciec chrzestny muzyki punk". James owszem, lubił muzykę, jako młody chłopak grał na perkusji, w czym wspierali go jego rodzice, którzy nawet oddali mu swoją sypialnię, by miał pokój, w którym pomieści się z całym zestawem!

Osterberg nie pił, nie palił, nie imprezował. Chciał zrobić karierę jako perkusista, interesował się bluesem i w tym brzmieniu próbował się rozwijać. Wszystko zmieniło się jednak, gdy jako 20-latek pojawił się na koncercie grupy The Doors. To wtedy zobaczył szalone, niekonwencjonalne zachowanie jej frontmana, Jima Morrisona. Próbujący już w tym czasie swoich sił za mikrofonem, posługujący się już pseudonimem Iggy, postanowił więc znacząco wzbogacić własną personę sceniczną - a pole do tego dostał jeszcze w tym samym, 1967 roku, gdy powstał zespół The Stooges na czele którego stanął. 

Formacja nie działa w pierwszym etapie długo, zaledwie cztery lata, gdy w 1971 roku rozwiązała się ze względu na coraz silniejsze uzależnienie Iggy'ego od środków psychoaktywnych - tylko tyle wystarczyło, by Pop stał się niemal uosobieniem wizerunku gwiazdy rocka. Do reformacji zespołu doszło już rok później i to właśnie w tym czasie działania The Stooges grupa dała się poznać jako pionierska dla muzyki punk, a jej lider zapracował sobie na miano ojca chrzestnego tego gatunku - a swoim zachowaniem dał podwaliny pod to, co następnie działo się na punkowych koncertach.

Galeria zdjęć 32

Występ, na którym popłynęła krew!

W lutym 1973 roku ukazał się trzeci album The Stooges, kultowy dziś Raw Power. To w ramach jego promocji kapela wyruszyła w szaloną trasę koncertową, apogeum której nadeszło na przełomie lipca i sierpnia, gdy dotarła ona do Nowego Jorku do tamtejszego Max's Kansas City na serię czterech koncertów. Jeden z nich na zawsze zapisał się w historii kariery Iggy'ego Popa.

31 lipca 1973 roku grupa grała drugi z czterech zaplanowanych występów. To w jego trakcie Iggy, nie ograniczając się do występowania na scenie, chodził po stołach i krzesłach, by być jak najbliżej publiczności. W pewnym momencie jednak muzyk spadł z krzesełka i upadł prosto na stolik, na którym stało pełno szklanek. Te oczywiście rozbiły się pod ciężarem wokalisty, on sam jednak zdawał się nic sobie z tego nie robić i cały we krwi wrócił do kolegów z zespołu, na scenę, gdzie wbrew wszystkiemu ukończył występ. Szczególnie wyraziście sytuacja ta została opisana w książce Iggy Pop: Open Up and Bleed. Upadki, wzloty i odloty legendarnego punkowca, autorstwa Paula Trynka w polskim przekładzie Maksymiliana Tumidajewicza i Łukasza Kuśnierza:

Iggy Pop śpiewał dalej, brocząc krwią z piersi. W pewnym momencie odkrył, że kiedy odwodzi lewą rękę, krew zaczyna tryskać ciągłym strumieniem. [...] Inni artyści zapewne zeszliby po czymś takim ze sceny, ale Iggy ukończył złożony z siedmiu utworów występ, a widok ściekającej po piersi krwi miał stać się definicją całej jego kariery. [...] Kiedy The Stooges zakończyli występ, do garderoby przedarł się Alice Cooper, upierając się, że Iggy potrzebuje profesjonalnej opieki medycznej. Kazał swojej agentce prasowej, Ashley Pandel, zawieźć wokalistę do szpitala. Pozszywany i obandażowany Jim wrócił do klubu jeszcze tego samego wieczora, najprawdopodobniej po to, by zobaczyć się z Bebe Buell [ówczesna dziewczyna Iggy'ego Popa przyp. red.] - "Iggy Pop: Open Up and Bleed. Upadki, wzloty i odloty legendarnego punkowca", Paul Trynka, Wydawnictwo SQN, tłum. Maksymilian Tumidajewicz i Łukasz Kuśnierz.

Lubisz muzykę Iggy'ego Popa? Zagłosuj w sondzie!

Sonda
Lubisz muzykę Iggy'ego Popa?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki