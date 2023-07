i Autor: Art Service

Szokujący pomysł

To dopiero skandal! Jerzy Stuhr będzie zarabiać na pijackim rajdzie. Kwota zwala z nóg

To aż nie do wiary! Jerzy Stuhr (76 l.) spowodował wypadek samochodowy po pijaku i przyznał się do winy, ale teraz uważa, że "nic złego nie zrobił" i użala się nad sobą. A gdyby tego było mało, postanowił na swoim pijackim wybryku zarobić. Aktor postanowił spisać pamiętniki, w których przedstawi swoją wersję alkoholowych zdarzeń. Wiemy, ile może na tym zarobić.