To Ewa Bem? Urszula Dudziak? Nie! Ta debiutanka zachwyciła w Opolu! Kim jest Monika Kowalczyk?

12 czerwca ruszył 62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu 2025, na który wielu fanów muzyki długo czekało. Pierwszy dzień to przede wszystkim koncert "Debiuty. W nim możemy w tym roku oglądać prawdziwy powiew świeżości na polskiej scenie muzycznej! Telewizja Polska zadbała o melomanów i spragnionych nowych nazwisk i głosów. To prawdziwa uczta!

Koncert prowadzą również przedstawicie młodego pokolenia - Bovska, Tribbs i Zalia.

Zobacz również: Zalia poprowadzi festiwal w Opolu 2025. Kim jest? Prywatnie to partnerka syna Sztaby i Szelągowskiej

A na scenie Błażej Latos, Monika Kowalczyk, Cieniu, Siostry Kafar, Daniel Godson, Daria Adamczewska, Soulish, Maks Tachasiuk, Stasiek Kukulski, Julia Tkacz.

Niesamowicie rozbujała swoim wspaniałym, jazzowym głosem i pozytywnym przekazem Monika Kowalczyk. Młoda wokalistka z Lublina wyszła na scenę w niebieskiej sukience i kolorowym makijażu. Zachwyciła w piosence "Mam coś".

- W tym roku dostałam się z utworem „Mam coś”, który jest bardziej pozytywny w przekazie. Myślę, że to, że jest taki o ludziach, o życiu, mogło bardziej pasować do klimatu festiwalu

- powiedziała niedawno w rozmowie z Kurierem Lubelskim o piosence, z którą startuje w tym roku w "Debiutach". Faktycznie - lekki, przyjemny utwór bardzo spodobał się publiczności w amfiteatrze.

Zobacz również: Ruszył festiwal w Opolu 2025. Pierwszego dnia to debiutanci byli najważniejsi!

Monika Kowalczyk, wychowana w Świdniku i mieszkająca w Lublinie, pierwsze kroki w karierze muzycznej stawiała już jako dziecko. Jako mała przedszkolanka wykazywała talent, który później szlifowała w Świdnickim Ognisku Muzycznym. Dziś Monika Kowalczyk to dorosła, niezwykle utalentowana wokalistka, ale też autorka tekstów, kompozytorka i gitarzystka.

- Mówię o mojej muzyce, że to polski pop, ale chcę, żeby moje teksty coś przekazywały, nie niosły pustki, staram się pisać je „o czymś”. To teksty poruszające różne tematy, nie tylko jakieś miłosne, ale w ogóle egzystencjalne, nie szukam łatwych tematów. Chociaż melodyjność w muzyce lubię, nawet hitową melodyjność, ale obudowuję nią teksty, które czasami wymagają może zastanowienia się. Moja muzyka często może poruszyć różne struny w duszy, sprawić, że ktoś przeżyje coś głębiej i powie: o, ja też tak mam. Jednocześnie to po prostu bardzo dobra, nowoczesna muzyka, której po prostu sama lubię słuchać