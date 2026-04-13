To jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów roku. Obsada aż lśni od hollywoodzkich gwiazd

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" to bez wątpienia jedna z najbardziej oczekiwanych kinowych premier bieżącego roku. Po trzech latach fani ponownie powrócą do świata Panem, który zaprezentowano w zupełnie nowej odsłonie. "Ballada ptaków i węży", opowiadająca o wczesnych latach życia Coriolanusa Snowa, charakteryzowała się estetyką retro-futurystyczną, podczas gdy główny cykl stawiał na mroczną, dystopijną wizję, widoczną nawet w samym Kapitolu. Akcja najnowszego filmu została umiejscowiona pomiędzy tymi dwiema produkcjami i zaskakuje feerią barw oraz przerysowanym stylem lat siedemdziesiątych. Taka wizja artystyczna nie do końca wpisuje się w ciężki wydźwięk powieści Suzanne Collins. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że to celowy zabieg marketingowy, a w kluczowych, dramatycznych momentach obraz nabierze odpowiedniej powagi.

Fabuła filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" i rola Josepha Zady

Wydarzenia przedstawione w "Balladzie ptaków i węży" miały miejsce podczas 10. Głodowych Igrzysk, natomiast zmagania Katniss rozgrywały się w trakcie 74. edycji turnieju. Historia opowiedziana we "Wschodzie słońca w dniu dożynek" przenosi widzów do 50. Igrzysk, nazywanych Drugim Ćwierćwieczem Poskromienia. Ówczesne zasady zakładały podwojenie liczby biorących w nich udział trybutów, a przygotowana arena wyróżniała się wyjątkowym pięknem i śmiertelnym niebezpieczeństwem. Centralną postacią tej opowieści jest ulubieniec publiczności, Haymitch Abernathy. W tej roli na ekranie pojawi się początkujący aktor Joseph Zada. Widzowie chcący zweryfikować jego umiejętności aktorskie mogą obejrzeć serial "Byliśmy łgarzami", który jest aktualnie dostępny na platformie Prime Video.

Zwiastun prequela "Igrzysk śmierci" ujawnia szczegóły i nowe postacie

Opublikowany zwiastun prezentuje szereg sekwencji znanych czytelnikom z literackiego oryginału autorstwa Suzanne Collins. W materiale wideo uwzględniono brzemienną w skutkach paradę trybutów, wywiady z Caesarem Flickermanem, w którego wciela się Kieran Culkin z serialu "Sukcesja", oraz spotkanie z Effie Trinket, graną przez Elle Fanning. Twórcy zaprezentowali również wybuch wulkanu na arenie oraz pogrzeb w 12. Dystrykcie. Jeden z kadrów ostatecznie potwierdza, że Mckenna Grace zagra na ekranie obie bliźniaczki Donner.

W zapowiedzi pojawia się również ojciec Katniss, Burdock Everdeen (Scot Greenan), a także młody Plutarch Heavensbee (Jesse Plemons). Obsadę uzupełniają bohaterowie dobrze znani z głównej serii filmów. Widzowie zobaczą Beetee'ego (Kelvin Harrison Jr.), Wiress (Maya Hawke) oraz Mags (Lili Taylor). Rolę prezydenta Coriolanusa Snowa powierzono Ralphowi Fiennesowi, aktorowi cenionemu między innymi za występy w cyklu o "Harrym Potterze".

Data premiery filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"

Reżyserią "Wschodu słońca w dniu dożynek" zajął się Francis Lawrence, który w przeszłości stał za kamerą przy większości odsłon tego popularnego cyklu. Oficjalna premiera kinowa nowego widowiska została zaplanowana na 20 listopada 2026 roku.

