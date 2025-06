Henryk Talar to nazwisko doskonale znane fanom zarówno teatru, jak i telewizji. Charyzmatyczny aktor z niepowtarzalnym głosem i sceniczną energią przez lata wypracował sobie mocną pozycję w świecie polskiej kultury. Dla wielu widzów pozostaje również twarzą popularnego niegdyś teleturnieju "Rosyjska ruletka", który prowadził w Polsacie na początku lat dwutysięcznych. Choć od tego czasu minęło już ponad 20 lat, Talar nie zniknął z polskiego show-biznesu.

Henryk Talar obchodzi urodziny. Tak potoczyła się jego kariera

Aktor urodził się 25 czerwca 1945 roku w miejscowości Kozy. Już jako młody chłopak wykazywał ogromne zainteresowanie sztuką, co wkrótce przełożyło się na decyzję o studiach w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Dyplom aktora zdobył w 1969 roku, a jego sceniczna przygoda rozpoczęła się zaraz po zakończeniu edukacji.

Początki kariery Henryka Talara związane były głównie z teatrem, gdzie zyskał uznanie krytyków i publiczności. Telewizyjny debiut zaliczył w 1976 roku w serialu "Wakacje", wcielając się w kapitana Milicji Obywatelskiej. Prawdziwą rozpoznawalność przyniosły mu jednak kolejne role, a przede wszystkim film "Prom do Szwecji" z 1980 roku, gdzie zagrał głównego bohatera – Szczepana Zadrę.

Na przestrzeni lat artysta nie ograniczał się jedynie do sceny i kamery – jego głos znają również fani dubbingu. Użyczył go m.in. postaciom w kultowych grach komputerowych jak "Baldur’s Gate II", "Icewind Dale", "Neverwinter Nights 2" oraz "Skyrim". Można go było również usłyszeć w animacjach, np. przygód Kubusia Puchatka w latach 80.

W 2002 roku niespodziewanie dla widzów Talar pojawił się w zupełnie nowej roli – jako gospodarz teleturnieju "Rosyjska ruletka" emitowanego na antenie Polsatu. Chociaż był to jedyny program tego typu, jaki prowadził, jego powaga i dystyngowany styl zapadły w pamięć widzom. Niestety, po pierwszej edycji został zastąpiony przez Krzysztofa Ibisza, a niedługo potem cały format został zdjęty z anteny.

Mimo chwilowej obecności w rozrywce telewizyjnej Talar nigdy nie porzucił aktorstwa. W kolejnych latach pojawiał się w wielu cenionych serialach, m.in. "Kryminalni", "Usta usta" czy filmach jak "Trick" i "Hel". W 2010 roku został uhonorowany Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a rok później otrzymał Wielki Splendor – jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych artystom Polskiego Radia.

