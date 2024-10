Tomasz Kammel wyjawił prawdę o Kubie Wojewódzkim. Padły mocne słowa

Tomasz Kammel pojawił się niedawno w programie Krzysztofa Stanowskiego na Kanale Zero. W trakcie wywiady opowiedział o swojej karierze, poruszył prywatne sprawy, a także skomentował relacje, jakie łączyły go z innymi gwiazdami polskiego show-biznesu. Wspomniał też co nieco o Kubie Wojewódzkim, z którym przed laty łączyła go przyjaźń.