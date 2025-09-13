Tomasz Karolak wylewa siódme poty! Na terningi do "Tańca z Gwiazdami" zasuwa rowerem!

Tomasz Karolak pilnie trenuje i wzmacnia mięśnie przed startem "Tańca z Gwiazdami"

Na jego udział w "Tańcu z Gwiazdami" widzowie czekali od lat. W tym roku w końcu uległ. Być może skusiła go wygrana, która w tym sezonie po raz pierwszy od lat wzrosła aż dwukrotnie! Zwycięzca programu poza Kryształowa Kulą zgarnie nie 100, a aż 200 tys. zł. Tomasz Karolak (54 l.) od razu wziął się do roboty.

Gwiazdor "Rodzinki.pl" zaczął ćwiczyć taniec jeszcze zanim oficjalnie rozpoczęły się treningi przed kamerami.

- Już zacząłem się coś tam ruszać, żeby wzmocnić wewnętrzne partie mięśni - wyjaśnia nam. Żeby być w jeszcze lepszej formie, na treningi zasuwa rowerem, co idealnie wzmacnia mięśnie nóg i pomaga zmniejszyć napięcia kręgosłupa. Paparazzi przyłapali Karolaka w drodze na trening i nie da się ukryć - na zdjęciach widać gołym okiem, że znacząco zeszczuplał!

Zobacz również: Do rozpoczęcia „Tańca z Gwiazdami” jeszcze kilka tygodni, a Karolak już łamie regulamin?! Produkcja wyjaśnia

Ile schudł Tomasz Karolak?

Aktor już trochę schudł, a liczy na jeszcze lepsze efekty. Choć, jak zapewnia Tomasz Karolak w rozmowie z dziennikarką "Super Expressu", już dawno zaakceptował swoje dodatkowe kilogramy.

- Powiem szczerze, że przestałem się w pewnym momencie tym przejmować na fali tak zwanej pracy nad samoakceptacją, tak to bym nazwał. Na pewno zrzucę trochę kilogramów, wszyscy chudną w "Tańcu z Gwiazdami", bo treningi są codzienne po kilka godzin, więc to jest oczywiste, że ten wydatek energetyczny, kaloryczny jest ogromny. Mi bardziej chyba zależy na tym, żeby bardziej sobie uświadomić, czym jest to moje ciało, wysokie na 191 cm, jak tym operować, co to za narzędzie. Chciałabym to poznać

- powiedział nam nam Tomasz Karolak tuż przed startem nowej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Podziwiamy to zaangażowanie aktora!

Galerię zdjęć Tomka Karolaka na rowerze, w świetnej formie, możecie podziwiać pod tekstem!

Tomasz Karolak w "Tańcu z Gwiazdami". Cała Polska czekała na jego udział w show! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.