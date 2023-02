Tomek i Kasia z "Rolnik szuka żony 9" rozstali się?! Fani zauważyli jeden szczegół. Nie wygląda to dobrze…

Tomek K. to uczestnik 9. edycji show "Rolnik szuka żony", którego wybranką początkowo została Zuzia. Kasia, która zdobyła ogromną sympatię widzów, musiała zatem wrócić do domu. Związek Tomka i Zuzi nie przetrwał jednak próby czasu. Już w 10. odcinku rolnik postanowił zakończyć tę relację. Wszystko przez to, że Zuzia ukryła przed nim kilka informacji na swój temat. Na jaw wyszło, że prowadzi imprezowy tryb życia, co Tomkowi zdradzili to jej znajomi.

Po tym wydarzeniu Tomek K. i Kasia postanowili odnowić kontakt. W finale sezonu pojawili się już jako para. Później, na ich profilach w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się romantyczne zdjęcia. Wystąpili również w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony 9" i wszystko wskazywało na to, że nie widzą poza sobą świata.

Tomek i Kasia z "Rolnik szuka żony 9" nie są już razem? Internauci od razu zauważyli, że coś jest nie tak

Tomek i Kasia aktywnie udzielali się na Instagramie i chętnie pokazywali internautom zdjęcia, na których są razem. W pewnym momencie wspólne fotografie zniknęły jednak z ich profil. Taki krok najczęściej świadczy o zakończeniu relacji. Zaniepokojeni fani zaczęli pytać o Tomka w komentarzach pod ostatnim postem Kasi.

- Co się stało z Tomkiem?

- Zaginęli w akcji, pewno już po zauroczeniu,

- Kasia i Tomek pousuwali nawzajem wszystkie wspólne zdjęcia,

- Kasiu, gdzie Tomek, miłość się skończyła?

- To oni już nie są razem? - czytamy.

Na chwilę obecną ani Kasia, ani Tomek nie zabrali głosu w sprawie. Fanom pozostało czekać na oficjalny komentarz pary.

