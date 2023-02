Tomek i Kasia z "Rolnik szuka żony" potwierdzili rozstanie. To już koniec wielkiej miłości

Ruszyła zbiórka na pogrzeb Mii Nesti Baki z "AlkoMaster". Rodzina musi sprowadzić jej ciało do domu

Kilka dni temu media obiegła informacja o rozstaniu Tomka i Kasi, uczestników 9. edycji programu "Rolnik szuka żony". Do tej pory zakochani chętnie opowiadali o swojej miłości i pokazywali wspólne zdjęcia. Nic dziwnego, że gdy tylko z profili Kasi i Tomka w mediach społecznościowych zniknęły romantyczne fotografie, fani zorientowali się, że związek tej dwójki może być już przeszłością. Co więcej, dziewczyna spędziła walentynki w towarzystwie znajomych, co również podsycało plotki. Niestety, spekulacje internautów okazały się prawdą. Para oficjalnie potwierdziła zakończenie związku w rozmowie z jednym z portali.

Tomek i Kasia z "Rolnik szuka żony" potwierdzili rozstanie. Zapowiedzieli też, że nie będą publicznie prali brudów

Tomek i Kasia potwierdzili, że ich związek to już przeszłość w rozmowie z portalem Echo Dnia.

- Początkowo fani tylko domyślali się, że ich związek nie przetrwał próby czasu, ponieważ oboje usunęli z sieci wszystkie wspólne zdjęcia, my otrzymaliśmy potwierdzenie tych informacji od samych zainteresowanych - czytamy.

Para nie zamierza jednak zdradzać powodu rozstania ani wypowiadać się wzajemnie na swój temat. Polscy celebryci już wielokrotnie pokazali, że publiczne pranie brudów, obrzucanie się inwektywami i dramy w mediach społecznościowych po zakończeniu związku nie przynoszą niczego dobrego. Tomek i Kasia podjęli zatem bardzo dojrzałą decyzję.

Nie pozostaje nic innego, jak życzyć im powodzenia oraz szczęścia w miłości.

