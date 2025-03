Totalnie odmieniona Szapołowska "pojechała" po Pavlović! Zdecydowała, co dalej z tańcem

Nie kłóćcie się, czy dobrze, że odpadłam, czy źle, że odpadłam! To jest pewnego rodzaju show, w którym miałam okazję i zaszczyt wystąpić wśród wspaniałych, młodych ludzi, tancerzy. Nigdy nie miałam zamiaru obrazić pani Iwony Pavlović, którą uważam za ogromny autorytet, jeżeli chodzi o taniec. To, że odpowiedziałam na pytanie jakiegoś z boku paparazzi, że Iwona "to jest niezła suczka" dla mnie był komplement pewnego rodzaju, w cudzysłowie, pewnego rodzaju gra słowna. Uważam, że Iwona jest naprawdę wspaniałym autorytetem i fantastycznie, że właśnie prowadzi ten program, e oprócz tego show, daje wspaniałe uwagi takie, które powinno się wziąć do serca. Powiem wam tak, niech kobiety, które mają 72 lata ruszą w tany, niech się rozciągają, niech bawią, niech tańczą! I niech wezmą pod uwagę to, że czas bardzo szybko gna, ale ja postanowiłam, że będę dalej tańczyć! Tańczyć dla swojego ciała, dla umysłu, dla siebie. (...) Nie mówcie, że obraziłam panią Iwonę, jestem pełna szacunku dla niej za jej profesjonalizm, zawsze musi być ktoś, kto ocenia ten taniec od strony bardzo, bardzo fachowej.